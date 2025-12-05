Stellantis obeležuje mednarodni dan invalidov in predstavlja Alfa Romeo Tonale for All: mobilnost za večjo neodvisnost

Ob mednarodnem dnevu invalidov Stellantis potrjuje svojo zavezanost vključujoči mobilnosti s predstavitvijo modela Alfa Romeo Tonale for All – inovativne rešitve, zasnovane v Italiji, ki voznikom z okvarami zgornjih okončin omogoča večjo samostojnost.

Dostopnost z inovacijami

Tonale for All odraža Stellantisov pristop k univerzalni dostopnosti: praktične rešitve, napredni inženiring in spoštljiv oblikovalski pristop. Razvit je bil v sodelovanju s Centrom za raziskave Fiat (CRF - Centro Ricerche Fiat) in podjetjem Fadiel Italiana. V posebni izvedbi so vključene napredne rešitve, ki omogočajo varno in zanesljivo vožnjo osebam z zmanjšano funkcionalnostjo zgornjih okončin.

Ključne lastnosti

• Pedalni krmilni sistem (DGS03)

Elektromehanski sistem z dvojnim motorjem voznikom omogoča krmiljenje z gibanjem pedalov. Arhitektura je v celoti redundantna (motorji, baterije in krmilne enote) ter podprta z zaslonom Thin-Film Transistor (TFT), ki zagotavlja stalne povratne informacije o delovanju sistema.

• Ergonomska osrednja konzola

Dvignjena, po meri izdelana konzola, izdelana z aditivnimi postopki, zagotavlja preprost dostop do glavnih kontrol vozila – menjalnika, hupe, stekel, luči, električne zavore, glasovnih ukazov in USB-priključkov. Razporeditev in postavitev elementov sta optimizirani za doseg, udobje in preprosto upravljanje.

Varnost in certifikacija

Osrednja konzola je oblikovana skladno z varnostnimi standardi ECE 21 za zaščito pri trku, z zaobljenimi robovi in minimalnim posegom v potniški prostor. Model Tonale for All je italijansko ministrstvo za infrastrukturo in promet homologiralo kot unikatni primerek.

Praktičen izraz vključevanja

Tonale for All dokazuje, kako lahko tehnološke inovacije povečajo samostojnost in mobilnost. Rešitve, razvite v okviru projekta, je mogoče prilagoditi tudi drugim vozilom iz portfelja Stellantis in jih oblikovati glede na potrebe posameznikov ter zahteve lokalnih zdravstvenih komisij in predpisov.

Nadgradnja preteklih pobud: AMI for All

Tonale for All nadaljuje Stellantisovo zavezanost vključujoči mobilnosti, ki se je začela s Citroënovim Ami for All, ustvarjenim leta 2020 v okviru programa Star*up – notranjega inkubatorja inovativnih idej zaposlenih. V sodelovanju s podjetjem PIMAS Ami for All omogoča dostopno, praktično in samostojno mobilnost osebam z invalidnostjo, zlasti uporabnikom invalidskih vozičkov. Kompaktno električno vozilo omogoča lahek prehod v kabino, prilagojene ukaze za vožnjo ter varno shranjevanje vozička – za vsakodnevno mobilnost, socialno vključenost in večjo avtonomijo.

Program Stellantis Autonomy (Italija)

Program Autonomy, ki so ga predstavili leta 1995, že 30 let spodbuja vključujočo mobilnost in danes vključuje 14 centrov za mobilnost v Italiji. Ti zagotavljajo oceno voznih sposobnosti, psihološke in motorične evalvacije ter individualno svetovanje o tehničnih prilagoditvah ter tako vsako leto več kot tisoč ljudem pomagajo do samostojne mobilnosti. Program vključuje vse blagovne znamke Stellantis in združuje razvoj izdelkov, raziskave ergonomije in varnosti ter prilagojene storitve, da bi bila mobilnost dostopna vsem.

Več informacij: https://www.stellantisautonomy.com/

Program DriveAbility (Združene države Amerike)

Kot prvi avtomobilski proizvajalec na področju prilagojene mobilnosti v ZDA je Stellantis ustvaril program DriveAbility, ki ponuja vozila, zasnovana za adaptivne predelave, da voznikom olajša vsakodnevno vožnjo. Od preprostejšega vstopa v vozilo do preprostejšega speljevanja – DriveAbility zagotavlja prijetno izkušnjo z opremo za pospeševanje, zaviranje, prestavljanje in upravljanje volana. Program sodeluje s proizvajalci prilagoditvene opreme po vsej državi, da razvijajo najboljše rešitve, s katerimi ostajajo vozniki aktivni, samostojni in mobilni.

Več informacij: https://www.stellantisdriveability.com/

Zavezanost vključujoči mobilnosti

S programoma Autonomy in DriveAbility Stellantis krepi samostojnost oseb z motoričnimi, senzoričnimi ali intelektualnimi ovirami in jim omogoča svobodo v celotnem naboru svojih vozil. Projekti, kot sta Tonale for All in AMI for All, odražajo stalno poslanstvo podjetja: mobilnost za vse – brez kompromisov glede varnosti, zmogljivosti ali oblikovanja.

