Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
8.48

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

avtošport Slovenija 2026 Avstrija reli

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 8.48

1 ura, 7 minut

Janner reli

Pred 25 leti revolucija, letos prva zmaga avtomobila iz Slovenije #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Janner reli | Foto Uroš Modlic

Foto: Uroš Modlic

Na najprestižnejšem reliju v Avstriji je prvič slavil dirkalnik iz Slovenije.

Janner reli velja za prvi mednarodni reli v letu in tudi za najprestižnejšega pri naših severnih sosedih. Pred 25 leti se je v okolici mesta Freistadt pisala avtomobilska zgodovina: Franz Wittmann je ob prvem uradnem nastopu audija quattro s takrat revolucionarnim štirikolesnim pogonom dokazal potencial te novosti in zmagal s prednostjo 20 minut. Kmalu zatem je Audi podobno dokazal tudi v svetovnem reli prvenstvu. 

Janner reli | Foto: Uroš Modlic Foto: Uroš Modlic

Štirikolesni pogon za prvo trideseterico, zmaga za dirkalnik slovenske registracije

Četrt stoletja pozneje so bile vremenske razmere na severu Avstrije podobne kot leta 1981 ob zmagi Wittmanna. V skupni razvrstitvi je imelo 30 najhitrejših avtomobilov štirikolesni pogon. 

Letošnji reli je bil nov mejnik za slovenski reli, saj je dirko prvič dobil dirkalnik s slovensko registrsko oznako. Slavil je namreč hyundai i20 rally2 ekipe Servis Podlesnik Rally Sport, ki sta ga brezhibno vozila avstrijska prvaka Simon Wagner in sovoznica Hanna Ostlender. Vodila sta od prve do zadnje hitrostne preizkušnje in zmagala s prednostjo minute in desetih sekund. 

V drugem dirkalniku iz Slovenije znani poslovnež

V prvi deseterici je bil še en slovenski dirkalnik, in sicer toyota GR yaris rally2, ki sta jo vozila Avstrijca Philipp Kreisel in Daniel Foissner. Kreisel je priložnostni dirkač, sicer pa ustanovitelj znanega avstrijskega podjetja Kreisel Electric na področju elektromobilnosti. Večinski lastnik družbe je ameriška korporacija John Deere. 

Video: Premiera audija quattro leta 1981 v Avstriji

avtošport Slovenija 2026 Avstrija reli
