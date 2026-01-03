Sobota, 3. 1. 2026, 8.45
5 minut
Januarski reli v Avstriji
Pravi spektakel v Avstriji: posebne gume, v boju za zmago tudi slovenska ekipa #foto
Pred 44 leti se je v Freistadtu pisala zgodovina, tudi letos pa so razmere na prvem mednarodnem reliju nove sezone prave zimske. V konkurenci sta tudi dva slovenska dirkalnika.
Januarski reli v Avstriji poteka od leta 1969 in danes velja za najprestižnejši reli pri naših severnih sosedih. To je tudi prvi mednarodni reli nove sezone, ki je tudi letos poskrbel za prave zimske razmere. Ceste v okolici Freistadta so podobne hitrostnim preizkušnjam relija Monte Carlo.
Specifične pnevmatike za reli Janner:
Pnevmatike izdelujejo le za avstrijski reli
Take so zelo specifične pnevmatike za Janner reli v Avstriji, kakršnih ne vozijo niti na reliju Monte Carlo ali Švedska za SP. Na kvadratni centimeter pnevmatike ne sme biti nameščenih več kot 12 žebljičkov. Pri 17- ali 18-palčnih pnevmatikah mora biti na sredini 47 milimetrov širok pas brez žebljičkov, pri manjših pnevmatikah (14-16”) to ni potrebno.
Na en dirkalnik je dovoljeno uporabiti skupno 18 novih pnevmatik - od tega 12 z žebljički (14-16”), 12 zimskih (17-18”) ali 12 pnevmatik za asfalt. Uporaba klasičnih zimskih pnevmatik, ki so homologirane tudi za vsakdanjo rabo na cesti, ni omejeno.
Slovenski dirkalnik v boju za skupno zmago
Slovenskih voznikov na reliju letos ni, zato pa sta v konkurenci dva slovenska dirkalnika. Ekipa Servis Podlesnik Rally Sport je v Freistadt pripeljala dirkalnik hyundai i20 rally2 za avstrijskega prvaka in enega glavnih favoritov Simona Wagnerja. V konkurenci je tudi toyota yaris GR rally2 s slovenskimi registracijami ekipe Domint Racing, ki ga tokrat sicer uporablja avstrijsko moštvo BRR za posadko Kreisel-Foissner.
Slovenske registrske oznake v Avstriji: