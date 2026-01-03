Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sobota,
3. 1. 2026,
8.45

Sobota, 3. 1. 2026, 8.45

5 minut

Januarski reli v Avstriji

Pravi spektakel v Avstriji: posebne gume, v boju za zmago tudi slovenska ekipa #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Simon Wagner in Hanna Ostlender (hyundai i20 rally2) s slovensko ekipo Servis Podlesnik Rally Sport v boju za zmago

Simon Wagner in Hanna Ostlender (hyundai i20 rally2) s slovensko ekipo Servis Podlesnik Rally Sport v boju za zmago

Foto: Uroš Modlic

Pred 44 leti se je v Freistadtu pisala zgodovina, tudi letos pa so razmere na prvem mednarodnem reliju nove sezone prave zimske. V konkurenci sta tudi dva slovenska dirkalnika.

Januarski reli v Avstriji poteka od leta 1969 in danes velja za najprestižnejši reli pri naših severnih sosedih. To je tudi prvi mednarodni reli nove sezone, ki je tudi letos poskrbel za prave zimske razmere. Ceste v okolici Freistadta so podobne hitrostnim preizkušnjam relija Monte Carlo. 

Reli Janner je v preteklosti že privabil mnoga slavna imena s svetovnega reli prvenstva. Zgodovina se je tu pisala leta 1981, ko je Franz Wittmann odpeljal prvi uradni reli za audi quattro s štirikolesnim pogonom. Wittmann je takrat zmagal s prednostjo kar 20 minut. 

Specifične pnevmatike za reli Janner:

reli Janner | Foto: Uroš Modlic Foto: Uroš Modlic Reli Janner | Foto: Uroš Modlic Foto: Uroš Modlic

Pnevmatike izdelujejo le za avstrijski reli

Take so zelo specifične pnevmatike za Janner reli v Avstriji, kakršnih ne vozijo niti na reliju Monte Carlo ali Švedska za SP. Na kvadratni centimeter pnevmatike ne sme biti nameščenih več kot 12 žebljičkov. Pri 17- ali 18-palčnih pnevmatikah mora biti na sredini 47 milimetrov širok pas brez žebljičkov, pri manjših pnevmatikah (14-16”) to ni potrebno.

Na en dirkalnik je dovoljeno uporabiti skupno 18 novih pnevmatik - od tega 12 z žebljički (14-16”), 12 zimskih (17-18”) ali 12 pnevmatik za asfalt. Uporaba klasičnih zimskih pnevmatik, ki so homologirane tudi za vsakdanjo rabo na cesti, ni omejeno. 

Slovenski dirkalnik v boju za skupno zmago

Slovenskih voznikov na reliju letos ni, zato pa sta v konkurenci dva slovenska dirkalnika. Ekipa Servis Podlesnik Rally Sport je v Freistadt pripeljala dirkalnik hyundai i20 rally2 za avstrijskega prvaka in enega glavnih favoritov Simona Wagnerja. V konkurenci je tudi toyota yaris GR rally2 s slovenskimi registracijami ekipe Domint Racing, ki ga tokrat sicer uporablja avstrijsko moštvo BRR za posadko Kreisel-Foissner. 

Slovenske registrske oznake v Avstriji:

Reli Janner | Foto: Uroš Modlic Foto: Uroš Modlic

reli Janner | Foto: Harald Ilmer Foto: Harald Ilmer

