"Luko Dončića pestijo številne bolečine in poškodbe"

Noč na ponedeljek prinaša novo tekmo Los Angeles Lakersov in Luke Dončića. Ti se bodo ob 3.30 po slovenskem času še drugič zapored pomerili z Memphis Grizzlies. Še naprej bosta pri Jezernikih na stranskem tiru Rui Hachimura in Austin Reaves, z veliko bolečinami pa naj bi se po poročanju številnih ameriških medijev spopadal tudi Dončić, ki tako kot vsako sezono nosi veliko breme ekipe.

Luka Dončić je s soigralci v petek uspešno zakorakal v novo koledarsko leto, potem ko so na domačem parketu s 128:121 ugnali Memphis Grizzlies. Zdaj jih v Crypto.com Areni čaka še drugo zaporedno srečanje, Jezerniki bodo lovili tretjo zaporedno zmago na medsebojnih srečanjih v tej sezoni, skupno pa šesto zaporedno. Na zadnjih osmih medsebojnih obračunih je Memphis zmagal le enkrat, kar lahko četo J. J. Redicka zagotovo navdaja z optimizmom.

Manj optimizma pa vzbuja zdravstveni karton Lakersov, saj na stranskem tiru zaradi poškodb ostajajo Austin Reaves, Rui Hachimura, Gabe Vincent in Adou Thiero. Čez lužo so se ob tem razpisali tudi o težavah Dončića, ki je daleč od stoodstotne pripravljenosti, a še vedno kaže vrhunske predstave. Pri Lakers Daily so poročali, da naj bi Slovenec trenutno igral z velikimi bolečinami. Zvezdnik Lakersov se spopada s poškodbo levega komolca in bolečinami v obeh nogah, ki mu težave povzročajo predvsem pri odrivu in metu od daleč, pravijo viri blizu ekipe. Tovrstne težave za Slovenca niso novost, saj velika minutaža in veliko breme vloge nosilca igre vsako sezono terjajo ogromno. Ni skrivnost, da je Dončić v preteklosti praktično na eni nogi Dallas kljub poškodbam in bolečinam pripeljal v finale lige NBA.

Na prvi tekmi z Memphisom je bil s 34 točkami prvi strelec tekme. Foto: Reuters

Ameriški mediji ob tem še poročajo, da Dončić opravlja številne terapije, da lahko pomaga ekipi ob številnih zdravstvenih težavah in odsotnostih. Ob tem so svoje skrbi izrazili tudi številni navijači in NBA-analitiki, ki so opazili, da ima Dončić v svoji igri očitne težave z nogami, ki naj bi bile posledica ostre bolečine, ki mu preprečujejo bolj odločen korak in skok. Slovenec je kljub vsem tegobam in bolečinam v zadnjih štirih tekmah dosegel 30,8 točke, 5,3 skoka in 8,3 asistence na srečanje, a za tri meče z le 30-odstotno uspešnostjo.

Lakersi so z izkupičkom 21-11 na petem mestu zahodne konference. Memphis je z izkupičkom 15-19 na desetem mestu. Pri Grizzlies so pod vprašajem nastopi prvega zvezdnika Jaja Moranta in Santija Aldame. Zagotovo pa bodo manjkali Ty Jerome, John Konchar, Scotty Pippen Jr., Brandon Clarke, Zach Edey in Vince Williams.

