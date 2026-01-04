Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Nedelja,
4. 1. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 48 minut

Thermometer Blue 0,00

električni avtomobili volkswagen ID.polo Volkswagen

Volkswagen ID.polo

Uradno: Volkswagen razkril notranjost za ID.polo, vrača se kup stikal #foto

Volkswagen ID.polo | Foto Volkswagen

Foto: Volkswagen

Volkswagen je razkril notranjost novega avtomobila ID.polo, s katerim Nemci v vozila vračajo klasična stikala.

Pri Volkswagnu so držali obljubo in začeli z novim modelom ID.polo občutno prenovo notranjosti svojih vozil. S prvimi električnimi avtomobili družine ID so stopili na pot polne digitalizacije in minimalizma, kjer so se stikala preselila predvsem na osrednji zaslon. Stikala, občutljiva na dotik, je dobil celo volan. Vse to je zdaj že delno stvar preteklosti. 

Volkswagen ID.polo | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Pogled v notranjost - vračajo se stikala in boljši materiali

Novi ID.polo, ki ga v Sloveniji pričakujemo letos jeseni, je pri digitalnem minimalizmu izrazit korak nazaj. Notranjost je sicer še vedno lična in prečiščena, toda pod osrednjim zaslonom so prava stikala in enako tudi na volanu. Konec je tudi z varčevanjem s stikali za odpiranje stranskih stekel na vratih. Sodeč po fotografijah bodo boljši tudi materiali. 

Ker je prestavna ročica menjalnika postavljena ob volan, je med sprednjima sedežema ostalo le še vrtljivo stikalo za nastavitev glasnosti ozvočenja. 

In še nekaj podatkov - zaslon za volanom ima premer 26 centimetrov (10,25 palca), osrednji pa 33 centimetrov (13 palcev). Digitalni merilniki omogočajo različne prikaze in pri Volkswagnu so poskrbeli tudi za retro videz v spomin na prvo generacijo golfa. 

Dve bateriji in cena od 25 tisoč evrov naprej

Novi ID.polo bo za Volkswagen eden najpomembnejših avtomobilov zadnjih let. Izhodiščna cena bo 25 tisoč evrov, a najprej naj bi na trg prišle dražje različice z večjo baterijo (52 kWh) tipa NMC. Cenejše z manjšo baterijo (37 kWh) tipa LFP predvidoma sledijo naknadno, česar pa v Wolfsburgu uradno še niso potrdili. 

Moč motorja v klasičnem ID.polu bo 85, 99 ali 155 kilovatov, v različici GTI pa celo 166 kilovatov. Polo bo dolg 4,05 metra, medosna razdalja bo 2,6 metra, masa vozila pa nekaj več kot 1,5 tone.  

Volkswagen ID.polo | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Volkswagen ID.polo | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Volkswagen ID.polo | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen

električni avtomobili volkswagen ID.polo Volkswagen
