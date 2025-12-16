Volkswagen je razkril nove podatke električnega ID.pola, ki na ceste pripelje prihodnje leto.

Volkswagen še vedno ni dokončno razkril zunanjosti novega modela ID.polo, zato pa so zanj zdaj predstavili ključne tehnične podatke glede zmogljivosti in kapacitete baterij. Znano je tudi, kakšne bodo specifikacije osnovnega modela, ki ima izhodiščno ceno 25 tisoč evrov.

V primerjavi z bencinsko gnanim polom je električni ID.polo enako dolg (4,05 m), toda ima 1,9 centimetra več prostora v notranjosti in 84 litrov večji prtljažnik. Ob zloženih sedežih se prtljažnik poveča do 1.243 litrov (1.125 litrov v klasičnem polu).

ID.polo je dolg 4.053 milimetrov, širok je 1.816 milimetrov in visok 1.530 milimetrov. Medosna razdalja znaša 2.600 milimetrov. Foto: Volkswagen

Dve bateriji, vsaka z elektromotorjem dveh zmogljivosti

Na voljo bosta bateriji dveh kapacitet. Osnovna bo tipa LFP (železofosfatna) in bo imela kapaciteto 37 kilovatnih ur (kWh). Moč elektromotorja bo 85 ali 99 kilovatov. Večja baterija bo klasičnega tipa NMC s kapaciteto 52 kWh. Pri tej bo moč motorja 155 ali 166 kilovatov. Masa z manjšo baterijo je 1.512 kilogramov, z večjo pa 1.515 kilogramov. Masa je skoraj enaka, ker imajo baterije LFP precej manjšo energijsko gostoto.

Kakšne so razlike?

Razlike bodo pri moči hitrega polnjenja DC – manjša bo imela največjo moč 90, večja pa 130 kilovatov. Od deset do 80 odstotkov se bo majhna napolnila v 27, večja pa v 23 minutah. S tem lahko pričakujemo povprečno moč polnjenja 58 oziroma 95 kilovatov.

Trenutna ocena dosega po WLTP znaša okrog 300 kilometrov pri manjši in okrog 450 kilometrov pri večji bateriji.

Potrebne predelave za električno platformo MEB

Volkswagen je baterijske celice v avtomobil vgradil drugače kot v drugih vozilih s platforme MEB+. Tam so celice združene v module, tu pa gre za enako obliko celic (ne glede na kemijski tip baterije), ki so združene skupaj po principu cell-to-pack.

Novost je tudi pogon na sprednji kolesi, s čimer so morali predelati sprednji del platforme. Pričakujemo lahko sistem predgretja baterije in tudi večji odlagalni prostor pod osnovnim dnom prtljažnika. Ta ima sicer prostornino 435 litrov. Omenimo še, da ima ID.polo tudi vlečno kljuko in bo lahko vlekel tovor do 1,2 tone. Na kljuko bo mogoče obesiti 75 kilogramov tovora.

Za zdaj še ni znano, katere različice bodo na voljo ob začetku prodaje oziroma tržni predstavitvi ID.polo.

Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen