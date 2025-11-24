Prometna nesreča s telesnimi poškodbami na križišču z avtocesto, obstaja možnost naleta

Danes okoli 6.30 se je na cestni relaciji Hrušica–Kranjska Gora na križišču z avtocesto zgodila prometna nesreča. Vse interventne službe so na kraju, so sporočili s policije, s katere sporočajo še, da nastajajo zastoji in da obstaja možnost naleta.

Po prvih podatkih, s katerimi razpolagajo na policiji, sta v nesreči udeležena dva avtomobila, ena oseba pa je telesno poškodovana. V času ogleda prometne nesreče bo promet na tem delu ceste oviran. Nastajajo zastoji in obstaja možnost naleta, sporočajo s kranjske policijske uprave.

Foto: promet.si

"Policisti svetujemo vsem voznikom, da upočasnijo hitrost, prilagodijo varnostno razdaljo in upoštevajo navodila policistov ter usmerjevalno prometno signalizacijo," so še zapisali na policiji.