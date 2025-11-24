Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
24. 11. 2025,
7.16

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
prometna nesreča nalet vozil poledica promet promet

Ponedeljek, 24. 11. 2025, 7.16

0 minut

Prometna nesreča s telesnimi poškodbami na križišču z avtocesto, obstaja možnost naleta

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
slovenska policija, policija, policijsko vozilo | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Danes okoli 6.30 se je na cestni relaciji Hrušica–Kranjska Gora na križišču z avtocesto zgodila prometna nesreča. Vse interventne službe so na kraju, so sporočili s policije, s katere sporočajo še, da nastajajo zastoji in da obstaja možnost naleta.

Po prvih podatkih, s katerimi razpolagajo na policiji, sta v nesreči udeležena dva avtomobila, ena oseba pa je telesno poškodovana. V času ogleda prometne nesreče bo promet na tem delu ceste oviran. Nastajajo zastoji in obstaja možnost naleta, sporočajo s kranjske policijske uprave.

prometna nesreča | Foto: promet.si Foto: promet.si

"Policisti svetujemo vsem voznikom, da upočasnijo hitrost, prilagodijo varnostno razdaljo in upoštevajo navodila policistov ter usmerjevalno prometno signalizacijo," so še zapisali na policiji.

Policija, policijski helikopter
Novice Težje poškodbe starejše ženske ob pristajanju helikopterja
nesreča priključek Šmartno
Avtomoto Nesreča na gorenjski avtocesti, povsod po cestišču so predmeti

prometna nesreča nalet vozil poledica promet promet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.