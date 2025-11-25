Rusi napadajo, Ukrajinci osupli: gre Putin z novo ofenzivo zdaj na vse ali nič?

Rusija je razvila novo ofenzivno strategijo, ki naj bi omogočila hitro prodiranje njihovih sil v Ukrajini. Ruska vojska se zanaša na zračne napade, infiltracijo in množične napade majhnih skupin ruskih vojakov. Namen nove strategije je oslabiti ukrajinske sile, ki upravljajo z brezpilotnimi letalniki.

Rusija se v svoji agresivni vojni v Ukrajini vse bolj zanaša na t. i. novo ofenzivno strategijo. To je razvidno iz več analiz washingtonskega Inštituta za vojne študije (ISW). Ruska taktika vključuje kombinacijo treh ukrepov: okrepljene zračne napade, infiltracijo v ukrajinsko obrambo in množične napade majhnih skupin, piše nemški medij Focus.

Nova ruska ofenzivna strategija ključna za uspeh pri Pokrovsku?

Kot piše ISW, oborožene sile ruskega predsednika Vladimirja Putina trenutno uporabljajo to taktiko za napredovanje proti Huljajpolju. Majhno mesto se nahaja v Zaporoški regiji na jugovzhodu Ukrajine. ISW navaja ruske vojaške blogerje, ki trdijo, da ruske sabotažne in izvidniške skupine delujejo v Huljajpolju že teden dni.

Pred tem je Rusija s to taktiko lahko napredovala proti Pokrovsku. Mesto leži nekaj več kot sto kilometrov severovzhodno od Huljajpolja v Doneški regiji. Je eno zadnjih ukrajinskih trdnjav v regiji in je zato strateško pomembno. Če bi ruske čete zavzele Pokrovsk, bi bil to pomemben uspeh za Rusijo.

Napadi na posadke, ki upravljajo drone

Uspeh pri Pokrovsku bi lahko po trditvah ISW v veliki meri pojasnili s ciljnim napadom na ukrajinske sile, ki upravljajo brezpilotne letalnike. Tudi ukrajinski vojaški viri poročajo, da ruske infiltracijske skupine posebej ciljajo na ukrajinske posadke brezpilotnih letalnikov, da bi se z njimi spopadle v tesnem boju.

Glavna tarča nove ruske ofenzivne strategije so ukrajinski vojaki, ki na fronti upravljajo z droni. Na fotografiji: ukrajinski vojak opazuje ukrajinski dron. Foto: Guliverimage

Kombinacija različnih ukrepov v novi ruski taktiki je tako ustvarila okolje, v katerem je ukrajinskim oboroženim silam zelo težko uporabljati brezpilotne letalnike.

Številne skupine z nekaj vojaki

ISW navaja poročila ukrajinske enote brezpilotnih letalnikov v bližini Pokrovska. Glede na ta poročila je Rusija vsak dan v Pokrovsk poslala skoraj sto strelskih skupin, vsako z do tremi pripadniki.

Ukrajinska enota brezpilotnih letalnikov pojasnjuje, da so te strelske skupine do te mere preobremenile njihove položaje, da piloti brezpilotnih letalnikov niso imeli časa za izstrelitev svojih letalnikov.

Tri faze ruske nove ofenzivne strategije

Predpogoj za učinkovite ruske napade je, da je frontna linija oslabljena in odrezana od oskrbe s ciljno usmerjenimi zračnimi napadi. ​​Nato sledijo misije infiltracije. Ukrajinski vojaški opazovalec Konstantin Mašovec opisuje tri faze teh operacij.

V skladu z novo ofenzivno strategijo se ruski vojaki v majhnih skupinah na skrivaj skušajo prebiti do ukrajinskih položajev in napasti ukrajinske posadke za upravljanje z droni. Na fotografiji: ruski vojaki. Foto: Guliverimage

Najprej se identificirajo ukrajinske zemeljske komunikacijske linije, postojanke in mesta za izstrelitev dronov. Nato se izvedejo zračne operacije. Nazadnje Rusija pošlje dodatne čete, da izkoristi element presenečenja in oslabljene položaje.

ISW: Ukrajina mora najti rešitve

"Oslabitev ukrajinskih zmogljivosti dronov in topništva ustvarja vrzeli v ukrajinski obrambi, ki jih lahko ruske sile izkoristijo za hitrejše uspehe," ISW opisuje posledice nove taktike.

Zato možganski trust opozarja: "Ukrajinske oborožene sile morajo razviti tehnološke, operativne in taktične odgovore na ta novi ruski pristop, da bi ga prekinile."