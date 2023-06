Kako so Rusi neprijetno presenetili Ukrajince

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusija se je v vojni proti Ukrajini učila iz lastnih napak ter se vojaško preuredila in prilagodila. To Ukrajini povzroča velike težave, pojasnjuje avstrijski vojaški strokovnjak Markus Reisner. Ukrajinska protiofenziva je zato zastala, Kijev pa spreminja taktiko.

Po ocenah poznavalcev ukrajinska protiofenziva poteka že dva tedna. Do zdaj so Ukrajinci dosegli le majhne uspehe, preboja pa še ni, piše nemški medij Focus.

Rusi so se učili iz lastnih napak

Polkovnik avstrijske vojske Markus Reisner je za nemški medij ntv pojasnil, da se Rusi, ki so v prvih mesecih vojne večkrat naredili resne napake, počasi začenjajo prilagajati. Rusko bojevanje je tako bolj usklajeno: "Ne premikajo več samo kolone tankov, ki napadejo, utrpijo izgube in znova napadejo, ampak zdaj te tanke spremljajo na primer z bojnimi helikopterji, ki streljajo rakete na Ukrajince z velike razdalje."

Poleg tega ruska vojska vzdolž celotne fronte izvaja ciljne motnje v elektromagnetnem polju. "Zaradi tega imajo Ukrajinci težave pri medsebojnem komuniciranju in ne morejo več uporabljati svojih dronov," pravi Reisner. To je za Ukrajino še posebej boleče.

Ukrajince tepe pomanjkanje zračnih sil in protiletalske obrambe

"Ukrajina je v zadnjih nekaj mesecih na zelo inovativen način pokazala, da je imela veliko uspehov z uporabo dronov. Zato je bilo za Ukrajino neprijetno presenečenje, da so Rusi znova dobili prevlado na elektromagnetnem polju," poudarja Avstrijec.

Rusi na začetku ukrajinske protiofenzive uspešno ustavljajo ukrajinske tankovske napade s protitankovskimi bojnimi helikopterji Ka-52. Foto: Guliverimage/dpa

Po Reisnerjevih besedah Ukrajincem primanjkuje močnih zračnih sil in protiletalske obrambe. Jurišni helikopterji, ki jih uporabljajo Rusi, lahko napadajo ukrajinske kolone z razdalje osmih kilometrov. Ukrajinci bi zato potrebovali protiletalsko obrambo za zaščito svojih oklepnih kolon, da bi preprečili napade ruskih helikopterjev. Ti napadejo ukrajinske tanke, še preden pridejo do ruskih obrambnih črt.

Ukrajinci bi potrebovali zahodna letala

Avstrijski vojaški strokovnjak Gustav Gressel je v pogovoru za nemški tednik Stern pojasnil, da ukrajinska letala niso kos ruskim. Ukrajinska letala mig-29 in su-27 izstreljujejo rakete s polaktivnim radarskim vodenjem. Da bi zadeli rusko letalo, ga morajo ves čas osvetljevati z žarkom. To je zelo opazno in Rusi se proti temu borijo, je dejal Gressel.

Taktični preboj bi Ukrajinci dosegli z dobavo zahodnih bojnih letal. Ti imajo rakete z aktivnim radarskim iskalcem, ki samoosvetljujejo cilj. Rusi bi te rakete opazili šele v trenutku, ko bi vklopile radar.

Operativni premor

Dejstvo, da je Ukrajina v zraku v podrejenem položaju, je eden od razlogov za prekinitev protiofenzive, pravi Reisner. Pri tem gre za t. i. operativni premor. Avstrijski polkovnik je opazil prvo ukrajinsko prilagoditev na rusko taktiko.

Ukrajinska letala sovjetske izdelave so v podrejenem položaju v primerjavi z najbolj sodobnimi ruskimi letali. Po mnenju številnih vojaških strokovnjakov bi Ukrajinci za prevlado v zraku potrebovali sodobna zahodna letala, kot je ameriški F-16 (na fotografiji). Foto: Reuters

Ukrajina namreč v zadnjih dneh ni uporabila nobenih vozil za razminiranje, ker so bila ta na začetku protiofenzive zadeta, po navadi le lažje. Namesto tega Ukrajinci poskušajo zadeti minske steze s topniškim ognjem, da bi aktivirali ruske mine, in se šele nato prebiti.

Tudi Ukrajinci se učijo iz lastnih napak

S širšimi napadi iščejo prej neodkrite vrzeli v ruski obrambni črti. "Cilj Ukrajincev je, da Ruse prisilijo, da so povsod naenkrat, dokler niso preobremenjeni," pravi Reisner in dodaja, da je dobra novica, da Ukrajina kljub začetnemu obrambnemu uspehu Rusov ne napada na slepo, ampak se poskuša reorganizirati.