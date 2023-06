Slovensko podjetje vpleteno v veliko mednarodno orožarsko afero?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Politico poroča, da na fronto v vzhodni Ukrajini prihaja orožje ne le iz ZDA, pač pa tudi iz EU, in to kljub temu da je proti Rusiji uvedla več sklopov sankcij.

Ruska podjetja so od zahodnih dobaviteljev prejela več sto tisoč nabojev za ostrostrelsko orožje, poroča časopis Politico. Med vpletenimi v dobavo nabojev naj bi se znašlo tudi slovensko podjetje Valerian, katerega lastnik Gašper Heybal zanika dobavo nabojev ruski vojski. "Ne prodajamo nobenega strelnega orožja ali streliva, poleg tega pa za Rusijo velja embargo," je dejal Heybal in dodal, da ne razumejo, kako bi se lahko na dokumentih pojavilo njihovo podjetje.

Politico v članku o izvoru orožja piše, da je rusko podjetje Promtehnologija od oktobra vložilo štiri naročila, ki zajemajo pošiljke 460 tisoč enot, opisanih kot "lovski naboji Orsis", kot dobavitelja pa označuje prav slovensko podjetje. Še več, v Politicu so zapisali, da je bil Valerian ustanovljen na predvečer ruske invazije na Ukrajino.

Politico še navaja, da ima podjetje na svoji domači strani zapisane besede: "Naš cilj je, da vas opremimo za vašo misijo, kakršnakoli že je in kamorkoli že greste." Ko smo v brskalniku iskali spletno stran s tem imenom, je nismo našli.

Heybal je Politicu odgovoril tudi, da jim je nerazumljivo, kako so se našli med vpletenimi. "Prav tako pa Valerian ni naveden kot dobavitelj, temveč kot proizvajalec. Kar pa ni mogoče, saj ne proizvajamo streliva. Kljub temu pa se nam še vedno zdi povsem nesmiselno, da se je naše ime pojavilo na dokumentu. Veseli nas, da ste nas na to opozorili, da lahko ugotovimo, kaj se dogaja," jim je odgovoril.

Podjetje pod drobnogledom pristojnih služb

Po besedah slovenskega diplomata, s katerim so stopili v stik pri Politicu, naj bi Valerian posamezne dele pošiljal v Kirgizistan in ne Rusijo. Kirgizistan naj bi bila ena tistih držav, za katere EU sumi, da Rusiji pomagajo pri izogibanju sankcijam. Dodal je še, da so pristojne službe že začele preiskovati dejstva v zvezi s podjetjem, Slovenija pa je trdna podpornica Ukrajine.