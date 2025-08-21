V Italiji v zvezi s sabotažo Severnega toka aretirali Ukrajinca

Oblasti v Italiji so pridržale Ukrajinca, osumljenega za sodelovanje v sabotaži na plinovodu Severni tok v Baltskem morju septembra 2022, je danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo nemško zvezno tožilstvo.

Ukrajinca so ponoči aretirali v bližini Riminija in naj bi ga kmalu izročili Nemčiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah nemškega tožilstva naj bi moški pripadal skupini, ki je v bližini danskega otoka Bornholm v Baltskem morju namestila eksplozivna telesa na plinovodih Severni tok 1 in 2. "Obtoženec je bil domnevno eden od koordinatorjev operacije," je sporočilo zvezno tožilstvo.

Na plinovodih Severni tok 1 in 2 so septembra 2022 potrdili štiri puščanja plina. Dve uhajanji sta se zgodili v švedskih in dve v danskih vodah. Švedske in danske oblasti so ugotovile, da so puščanje povzročile podvodne eksplozije. Švedska je med preiskavo našla sledi eksploziva in potrdila, da so bile eksplozije namerna dejanja.