Želite prejemati e-novice?
Na. R., STA

Četrtek,
21. 8. 2025,
12.52

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Ukrajina Nemčija uhajanje plina sabotaža Severni tok 2 Severni tok 1

V Italiji v zvezi s sabotažo Severnega toka aretirali Ukrajinca

plin, uhajanje, Severni tok | Švedska je med preiskavo našla sledi eksploziva in potrdila, da so bile eksplozije namerna dejanja. | Foto Reuters

Švedska je med preiskavo našla sledi eksploziva in potrdila, da so bile eksplozije namerna dejanja.

Foto: Reuters

Oblasti v Italiji so pridržale Ukrajinca, osumljenega za sodelovanje v sabotaži na plinovodu Severni tok v Baltskem morju septembra 2022, je danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo nemško zvezno tožilstvo.

Ukrajinca so ponoči aretirali v bližini Riminija in naj bi ga kmalu izročili Nemčiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah nemškega tožilstva naj bi moški pripadal skupini, ki je v bližini danskega otoka Bornholm v Baltskem morju namestila eksplozivna telesa na plinovodih Severni tok 1 in 2. "Obtoženec je bil domnevno eden od koordinatorjev operacije," je sporočilo zvezno tožilstvo.

Na plinovodih Severni tok 1 in 2 so septembra 2022 potrdili štiri puščanja plina. Dve uhajanji sta se zgodili v švedskih in dve v danskih vodah. Švedske in danske oblasti so ugotovile, da so puščanje povzročile podvodne eksplozije. Švedska je med preiskavo našla sledi eksploziva in potrdila, da so bile eksplozije namerna dejanja.

Ukrajina Nemčija uhajanje plina sabotaža Severni tok 2 Severni tok 1
