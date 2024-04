Varnostni svet ZN je v petek na zahtevo Rusije zasedal o eksploziji na plinovodu Severni tok septembra leta 2022. Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija je zahodne države obtožil sprenevedanja ter vztrajal pri uvedbi neodvisne mednarodne preiskave. Predstavnika ZDA in Velike Britanije sta mu očitala, da se spreneveda.

Eksplozija je prekinila tok plina iz Rusije v Nemčijo in povzročila okoljsko škodo. Odgovornosti za sabotažo doslej ni prevzel nihče. Vasilij Nebenzija zahodnih držav ni neposredno obtožil napada, je pa to storil politični komentator Larry Johnson, ki v določenih krogih velja za strokovnjaka za terorizem.

Johnson je na zasedanju, kamor ga je povabila Rusija, dejal, da je neodvisna mednarodna preiskava nujna. Po njegovih besedah obstaja vrsta dokazov, da so v incident vpletene ZDA. Zahodne države je obtožil, da se vedejo kot tri modre opice, ki ne vidijo, ne slišijo in ne govorijo o zlu. Zavračanje uvedbe temeljite preiskave pa po njegovem mnenju meče veliko senco na Varnostni svet.

Preiskave Danske, Švedske in Nemčije po besedah Nebenzije za Rusijo niso verodostojne, ker države pri tem niso sodelovale z Moskvo. Bil je kritičen do Zahoda, ki vztraja, da ni osnove za nadaljevanje preiskav. "Mednarodna skupnost ne bo pozabila in mi zagotovo ne bomo pozabili. Rusija bo še naprej uporabljala vsa sredstva, da se položaj uredi," je dejal Nebenzija.

Danska in Švedska končali s preiskavo, Nemčija še nadaljuje

Pomočnik generalnega sekretarja ZN za Evropo, srednjo Azijo in Ameriko Miroslav Jenča je dejal, da sta Danska in Švedska letos februarja sporočili, da sta njuni preiskavi končani. Ti preiskavi krivca za sabotažo nista našli, nemška preiskava pa se nadaljuje. Jenča je dejal, da ZN ne morejo ponuditi nobenih novih informacij in pozval države, naj počakajo še na konec nemške preiskave.

Vodja kabineta podsekretarja ZN za terorizem Oguljeren Nijazberdijeva je obvestila prisotne, da njen urad ni zadolžen za ocene obnašanja držav in nima kaj dodati, vse skupaj pa je pozvala, naj podpirajo multilateralizem. Kitajski predstavnik je glede preiskav Švedske in Danske dejal, da ti nista ugotovili ničesar, zato je upravičen sum, da je za nasprotovanjem mednarodni preiskavi skrita agenda.

Slovenski veleposlanik Samuel Žbogar je sabotažo plinovoda obsodil in izrazil skrb nad posledicami za okolje. Preiskavi Danske in Švedske je pozdravil zaradi njune preglednosti in izrazil upanje, da si bo Nemčija še naprej na vso moč prizadevala za celovito in nepristransko preiskavo.

Predstavnika ZDA in Velike Britanije obtožb o vpletenosti v napad nista obravnavala. Sta pa Rusijo obtožila, da se spreneveda, ko obsoja uničevanje kritične infrastrukture, obenem pa sama to počne v Ukrajini. "Rusija nenehno vztraja pri sklicu zasedanja na to temo, da lahko širi dezinformacije," je dejal predstavnik ZDA.