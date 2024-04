V Rusiji zaradi objav o pokolu v Buči aretirali novinarja Forbesa

Mingazova so aretirali zaradi ponovnih objav o dogodkih v Buči na kanalu Telegram, je na Facebooku sporočil njegov odvetnik Konstantin Bubon.

Kot je povedal, je Mingazov zaprt v Habarovsku na ruskem Daljnem vzhodu v centru za pridržanje. Grozi mu do deset let zapora zaradi obtožbe širjenja lažnih informacij, je dejal Bubon.

Forbes Rusija je danes sporočil, da ni mogel stopiti v stik z Mingazovom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poboji v Buči za ruske oblasti lažne novice

Na njegovem kanalu na Telegramu Habarovska Mingazeta, ki ima približno 430 sledilcev, so številne ponovne objave iz aprila 2022 o tem, da naj bi ruske enote pobile civiliste v Buči.

Ruske sile so namreč v začetku invazije na Ukrajino februarja 2022 mesec dni nadzirale to predmestje Kijeva. Po umiku so v javnost prišli posnetki številnih trupel civilistov, kar je sprožilo ogorčenje mednarodne javnosti, mnogi pa so ruske sile obtožili vojnih zločinov.

V Rusiji je bilo zaradi obtožb v povezavi s poročanjem o domnevnih ruskih vojnih zločinih, tudi v Buči, obsojenih več ljudi. Prejšnji mesec je bil zaradi članka o Buči na sedem let zapora obsojen drugi ruski novinar, opozicijski politik Ilja Jašin pa prestaja osemletno zaporno kazen, ker je delil novice o domnevnih zločinih ruskih sil v Buči.

Ruske oblasti so prepovedale kritiko njene invazije na Ukrajino in neodvisno poročanje o posebni vojaški operaciji, kot so jo poimenovale, razglasile za nezakonito.