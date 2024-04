Zaradi napadov brezpilotnih letal in lahkih dronov kamikaze, ki z natančno umerjenim zadetkom mimogrede uničijo tank, so se v ruski vojni odločili za predelavo tanka T-72, ki so ga oblekli v debel železni oklep. Tank od daleč zaradi predelave spominja na želvo, zato je v kratkem dobil različne vzdevke, med drugim tank želva in tank nindža želva.

Železna "lupina" je zasnovana tako, da tank ščiti praktično v celoti, pri čemer je viden le njegov 125-milimetrski top.

Ruski so oklep nadeli tanku T-72, ki ga uporabljajo od leta 1973. Foto: Reuters Izvidniška brezpilotna letala, ki jih upravlja ukrajinska vojska, so zaznala prisotnost ruskega tanka želve na frontnih linijah pri Krasnogorovki, zahodno od Donecka v vzhodni Ukrajini.

Na omrežju X je najti tudi nekaj posnetkov izdelave oklepa tanka in njegove uporabe v akciji:

🇺🇦⚔️🇷🇺 A closer look on the Russian "turtle" tank. As you probably understand, when I spoke of doctrinal innovations, this is not exactly what I had in mind. https://t.co/tTWD0k5YW8 pic.twitter.com/qejvMu8CnH