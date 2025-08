Huda nesreča v zabaviščnem parku: vrtiljak z ljudmi zgrmel na tla #video

V zabaviščnem parku Green Mountain Park v mestu Taif, ki leži na zahodu Savdske Arabije, se je v sredo zvečer zgodila huda nesreča, v kateri se je vrtiljak 360 Big Pendulum, poln obiskovalcev, nenadoma zrušil in trčil ob tla. Ob tem je bilo poškodovanih 23 oseb, trije izmed njih huje, so v četrtek poročali državni mediji. Guverner regije je odredil takojšnje zaprtje parka, oblasti pa so sprožile preiskavo o vzrokih za nesrečo.

V sredo zvečer se je v zabaviščnem parku v kraju Taif na zahodu Savdske Arabije, blizu mest Džeda in Meka, zgodila huda nesreča, je poročal državni medij Arab News. Kot prikazujejo posnetki nesreče, je vrtiljak 360 Big Pendulum s potniki trčil v drugi konec nihala in nato zgrmel na tla. S posnetkov je razvidno tudi, da se je nesreča zgodila, ker se je zlomil nosilni steber, nato pa je del kraka, na katerem so bili potniki, pripeti na sedežih, zgrmel na tla.

Po poročanju državnega medija je princ Saud bin Nahar bin Saud bin Abdulaziz, guverner regije, odredil takojšnje zaprtje letovišča, medtem ko preiskujejo nesrečo, v kateri se je poškodovalo 23 ljudi, trije od njih huje. Oblasti so potrdile, da v nesreči ni bilo smrtnih žrtev.

Na kraj dogodka so kmalu po nesreči prispele reševalne službe, vključno s civilno zaščito, reševalci in lokalno policijo. Nekatere poškodovance so oskrbeli na kraju nesreče, težje poškodovane pa so prepeljali v bolnišnice.

Oblasti so že odprle obsežno preiskavo, s katero želijo ugotoviti vzrok za razpad atrakcije in tudi navodila za uporabo ter splošna poročila o vzdrževanju parka. Pristojni so napovedali, da bo več o okoliščinah in vzrokih za nesrečo znano v prihodnjih dneh.