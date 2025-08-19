Na poti iz Grčije zagorel boeingov motor #video

Letalo letalske družbe Condor Airlines je moralo na poti iz Grčije v Nemčijo zasilno pristati v Italiji, ker se je eden od motorjev kmalu po vzletu vnel. Incident je med potniki povzročil paniko, eden od njih pa je v strahu celo poslal poslovilna sporočila svojim bližnjim, piše New York Post .

Boeing 757 z 273 potniki in osmimi člani posadke je v soboto poletel iz Krfa v Düsseldorf. Težave so se začele na višini skoraj 11.000 metrov, ko je prišlo do motnje pretoka zraka v turbini. Malo po 20.00 po lokalnem času so prestrašeni potniki na letu DE 3665 opazili plamene, ki so švigali z desne strani letala.

"Mislil sem, da je konec"

Panika v kabini je hitro naraščala. "Nenadoma je za nekaj sekund zmanjkalo elektrike in ugotovili smo, da ne bomo več vzleteli," je pripovedoval eden od potnikov.

Drug je dodal: "Bila je neverjetno grozna izkušnja. Že sem poslal poslovilna sporočila, ker sem si mislil: Zdaj je konec." Posnetek incidenta, ki so ga posnele priče na tleh, je bil objavljen na družbenih omrežjih in prikazuje desni motor letala, ki občasno bruha plamene z glasnimi zvoki, podobnimi eksplozijam.

Prisilni pristanek v južni Italiji

Piloti so se hitro odzvali in letalo preusmerili na letališče Brindisi v južni Italiji, kjer je varno pristalo ob 20:15, 40 minut po vzletu. Po pristanku so potnike in posadko evakuirali. Nekateri so bili nastanjeni v hotelu, drugi pa so noč preživeli na letališču in čakali na nadomestni let.

Letalska družba je potrdila incident in sporočila, da je okvaro povzročila "kemična reakcija, ki se je zgodila v izgorevalni komori" in motnja v dovodu zraka v motor.

"Nikoli niso bili v nevarnosti"

Poudarili so, da potniki in posadka "niso bili v nobenem trenutku v nevarnosti". "Žal v Brindisiju ni bilo dovolj hotelskih namestitev za vse potnike," je sporočil Condor in dodal, da bodo potniki prejeli nadomestilo za stroške nadomestne namestitve.

Vse potnike so naslednje jutro z drugim letom prepeljali v Düsseldorf. "Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti, varnost naših potnikov in zaposlenih je vedno naša glavna prioriteta," so zaključili v podjetju.