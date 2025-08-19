Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
P. P.

19. 8. 2025,
18.32

Boeing nesreča nesreča letalo

Na poti iz Grčije zagorel boeingov motor #video

Letalo letalske družbe Condor Airlines je moralo na poti iz Grčije v Nemčijo zasilno pristati v Italiji, ker se je eden od motorjev kmalu po vzletu vnel. Incident je med potniki povzročil paniko, eden od njih pa je v strahu celo poslal poslovilna sporočila svojim bližnjim, piše New York Post .

Boeing 757 z 273 potniki in osmimi člani posadke je v soboto poletel iz Krfa v Düsseldorf. Težave so se začele na višini skoraj 11.000 metrov, ko je prišlo do motnje pretoka zraka v turbini. Malo po 20.00 po lokalnem času so prestrašeni potniki na letu DE 3665 opazili plamene, ki so švigali z desne strani letala.

"Mislil sem, da je konec"

Panika v kabini je hitro naraščala. "Nenadoma je za nekaj sekund zmanjkalo elektrike in ugotovili smo, da ne bomo več vzleteli," je pripovedoval eden od potnikov.

Drug je dodal: "Bila je neverjetno grozna izkušnja. Že sem poslal poslovilna sporočila, ker sem si mislil: Zdaj je konec." Posnetek incidenta, ki so ga posnele priče na tleh, je bil objavljen na družbenih omrežjih in prikazuje desni motor letala, ki občasno bruha plamene z glasnimi zvoki, podobnimi eksplozijam.

Prisilni pristanek v južni Italiji

Piloti so se hitro odzvali in letalo preusmerili na letališče Brindisi v južni Italiji, kjer je varno pristalo ob 20:15, 40 minut po vzletu. Po pristanku so potnike in posadko evakuirali. Nekateri so bili nastanjeni v hotelu, drugi pa so noč preživeli na letališču in čakali na nadomestni let.

Letalska družba je potrdila incident in sporočila, da je okvaro povzročila "kemična reakcija, ki se je zgodila v izgorevalni komori" in motnja v dovodu zraka v motor.

"Nikoli niso bili v nevarnosti"

Poudarili so, da potniki in posadka "niso bili v nobenem trenutku v nevarnosti". "Žal v Brindisiju ni bilo dovolj hotelskih namestitev za vse potnike," je sporočil Condor in dodal, da bodo potniki prejeli nadomestilo za stroške nadomestne namestitve.

Vse potnike so naslednje jutro z drugim letom prepeljali v Düsseldorf. "Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti, varnost naših potnikov in zaposlenih je vedno naša glavna prioriteta," so zaključili v podjetju.

Letalo
