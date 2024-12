V letalski nesreči, ki se je zgodila ob pristanku boeinga na letališču Muan v Južni Koreji, je od skupno 181 ljudi na krovu umrlo vseh 175 potnikov in štirje člani posadke, poroča BBC. Dva preživela člana posadke sta že v bolnišnici. Preiskava nesreče letala boeing 737-600 še poteka. Vlada je razglasila sedemdnevno žalovanje. Zunanja ministrica Tanja Fajon je na družbenem omrežju X izrazila sožalje Južni Koreji in zagotovila solidarnost v času žalovanja.

Letalo Jeju Air s 181 potniki na krovu je letelo iz Bangkoka na Tajskem v Muan, ko je zapeljalo s pristajalne steze, trčilo v zid in zagorelo.

Natančen vzrok nesreče še ni jasen, gasilska služba pa navaja, da bi za nesrečo lahko bil kriv trk s pticami in slabo vreme.

BREAKING: Crash site of Jeju Air Flight 2216 at Muan International Airport pic.twitter.com/DlFQihXFsa — The Spectator Index (@spectatorindex) December 29, 2024

Reševalne ekipe so iz razbitin boeinga 737 potegnile dva preživela člana posadke, ki imata različne stopnje opeklin. Našli naj bi ju v repu letala.

"Letalo je bilo skoraj popolnoma uničeno, zato je težko identificirati umrle," je dejal predstavnik gasilcev.

Izvršni direktor družbe Jeju Air Kim E-bae je v imenu družbe izrazil sožalje in se opravičil vsem prizadetim. "Ne glede na vzrok, prevzemam popolno odgovornost kot izvršni direktor," je dodal.

Foto: Reuters

Vršilec dolžnosti predsednika Choi Sang-mok je na kraju nesreče pristojnim agencijam naročil, naj uporabijo vso razpoložljivo opremo, osebje in infrastrukturo, da bi rešili še kakšno življenje.

Od trenutka, ko je kontrolni stolp izdal opozorilo pred trkom zaradi ptic, do poskusa pristanka letala so minile približno tri minute. Dve minuti pred strmoglavljenjem je pilot izdal klic v sili, so pojasnili pri ministrstvu za infrastrukturo.

"Globoko me je razžalostila novica o tragični nesreči letala na mednarodnem letališču Muan. Izrekam iskreno sožalje prebivalcem Južne Koreje in družinam vseh, ki so izgubili življenje. Slovenci smo v času žalovanja solidarni z ljudmi Južne Koreje," je na omrežju X zapisala ministrica Fajon.

Najhujša letalska nesreča v Južni Koreji

To je najbolj smrtonosna letalska nesreča na južnokorejskih tleh. Doslej se je najhujša letalska nesreča zgodila leta 2002 pri strmoglavljenju letala Air China, ko je umrlo 129 ljudi.

Zadnjič je letalo južnokorejskega letalskega prevoznika strmoglavilo pred 11 leti. Leta 2013 pa so umrli trije ljudje, ko je letalo družbe Asiana Airlines strmoglavilo med pristajanjem na mednarodnem letališču v San Franciscu.