"To je uvodno splošno poročilo, namenjeno predvsem letalski stroki. Preiskave izvajamo z namenom preprečevanja podobnih dogodkov v prihodnosti. Javnost in letalsko stroko pa želimo tudi obvestiti, da je preiskava odprta in da bodo podrobnosti okoliščin predstavljene v končnem poročilu," je dejal Toni Stojčevski, vodja službe za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov na ministrstvu za infrastrukturo.

Neugodne vremenske razmere

Dodal je, da so preiskovalci v uvodno poročilo nesreče, v kateri je 17. novembra v bližini naselja Gančani strmoglavilo štirisedežno motorno letalo Cessna 172, zapisali, da je letalo vzletelo z letališča Maribor in je bilo v stalni komunikaciji z letališko kontrolo.

V času nesreče so bile vremenske razmere neugodne, pravi uvodno poročilo. Območje je bilo prekrito z gosto meglo, ki je segala do višine 300 metrov, horizontalna vidljivost pa je znašala okoli 300 metrov. Napoved je za čas in območje nesreče predvidevala slabe pogoje za vizualno letenje, je povedal Stojčevski.

Letalo je postopoma zmanjševalo višino

Pred nesrečo je letalo postopoma zmanjševalo višino, nato pa med desnim zavojem strmoglavilo na travnato površino približno 950 metrov jugovzhodno od naselja Gančani. V poročilo so preiskovalci zapisali, da je treba še podrobneje preučiti vpliv vremenskih razmer na odločitev o zmanjševanju višine in ali je bil ta manever povezan z meglo ali drugimi dejavniki.

Ker letalo ni bilo opremljeno z napravo za snemanje podatkov ali glasov, bo preiskava zahtevnejša in bo vključevala analizo radarske komunikacije, meteoroloških razmer ter podatkov, zbranih v sodelovanju z domačimi in tujimi preiskovalnimi organi.

Koliko časa bo trajala preiskava?

Pilot je imel veljavno licenco in zdravniško spričevalo, so v uvodnem poročilu še navedli preiskovalci, njegov skupni nalet pa je znašal 93 ur in 30 minut.

Kot je povedal Stojčevski, preiskava običajno traja do 12 mesecev, a v tem primeru pričakujejo krajši časovni okvir. Kot je poudaril, s poročilom ne iščejo krivde, temveč bo tudi končno poročilo, tako kot uvodno, osredotočeno na preučevanje okoliščin za izboljšanje letalske varnosti.