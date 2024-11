V letalski nesreči v Prekmurju trije mrtvi #foto #video

V bližini nogometnega igrišča v Gančanih je okoli opoldneva strmoglavilo manjše letalo, so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota. Šlo naj bi za letalo znamke cessna Letalskega centra Maribor, poročajo pomurski mediji. Po prvih informacijah naj bi življenje izgubile štiri osebe, vendar se ena izmed njih na koncu poleta ni udeležila.

Po prvih informacijah novičarskega portala Sobotainfo naj bi v tragediji življenje izgubile štiri osebe, a so kasneje sporočili, da se ena izmed njih poleta, ki naj bi bil rojstnodnevno darilo za enega od njih, ni udeležila. Vsi naj bi bili iz Prekmurja.

Letalo naj bi vzletelo na mariborskem letališču, kjer je bilo sočno vreme, in poletelo proti Prekmurju, kjer pa je bila gosta megla, kar naj bi tudi bil vzrok za nesrečo.

Policisti so bili o nesreči obveščeni ob 12. uri. Na kraju so pristojne službe, ki opravljajo ogled kraja nesreče, so navedli.

Predstavnik Letalskega centra Maribor Vili Kolar je za Radio Maribor potrdil, da gre za njihovo letalo. "V planu letenja smo videli, da je letalo pri nas poletelo ob 11. uri. O novici smo bili obveščeni od drugih, kontrola letenja nam ni mogla povedati, ker je bilo letalo zunaj območja mariborske kontrole," je pojasnil.