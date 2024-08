Potniško letalo ATR 72-500 letalske družbe Voepass Linhas Aéreas je bilo na poti iz mesta Cascavel v brazilski zvezni državi Parana v metropolo Sao Paulo.

Letalo, na katerem je bilo 62 oseb, med njimi 58 potnikov in štirje člani posadke, je strmoglavilo po spiralnem nenadzorovanem spustu, kar je vidno tudi na številnih videoposnetkih nesreče, ki so jih posneli očividci.

V nesreči udeleženo letalo leta 2017, ko je bilo še v službi prejšnjega operaterja. Foto: PK-REN / Wikimedia Commons

Ob strmoglavljenju so letalo zajeli plameni, s kraja nesreče pa se je začel viti gost črn dim. Po poročanju brazilskih medijev je bilo na mesto strmoglavljenja napotenih več enot gasilcev, reševalcev ter pripadnikov vojaške policije ter civilne zaščite.

WATCH: Crash site of Voepass Flight 2283 in Vinhedo, Brazil. 62 people were on board pic.twitter.com/ngUhvEtSRS