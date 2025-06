V polfinalu še težave, v finalu Janja Garnbret do 47. zmage

Prvič po lanskem septembru se je v Innsbrucku v sredo olimpijska zmagovalka Janja Garnbret vrnila v tekmovalni pogon ter se po petem mestu v kvalifikacijah zanesljivo uvrstila v današnji polfinale na balvanih. V polfinalu ni prikazala svoje najbolj bleščeče predstave. Imela je kar nekaj težav, trepetala za uvrstitev med najboljših osem, a je na koncu s četrtim mestom le potrdila svoj prvi letošnji finale.

Janja Garnbret Foto: Guliverimage "Prvi in zadnji balvan sta bila super, itak sem v prvo zlezla, za prvega sem bila najbolj vesela, ker mi je prvi balvan v kvalifikacijah predstavljal največ težav. Zdaj sem ugotovila, da samo zaradi tega, ker sem bila malo nervozna. Danes je bilo že vse po starem," je povedala. Iskala je tudi odgovor na vprašanje, zakaj se v drugem in tretjem balvanu ni znašla: "V drugem balvanu nisem našla položaja, s katerega bi sploh začela. Tudi v tretjem balvanu nisem našla položaja za tisti zadnji skok, čeprav sem bila enkrat že blizu." A sta s trenerjem Romanom Krajnikom proučila, kako bosta odpravila težave.

In v finalu je Janja znova poskrbela za izjemno predstavo, ki jo je krasila pred premorom. Znova prava Janja ni popuščala in je z osvojenimi štirimi finalnimi balvani do vrha, dosežek, ki je uspel zgolj njej, z osvojenih 99,3 točke prepričljivo zmagala. Oriane Bertone iz Francije na drugem mestu je imela 69,8 točke, tretja nocoj Japonka Anon Matsufuji 59,5 točke.

Janja pravi, da se je veliko naučila: "Nauk je, da kljub temu, da ne tekmuješ ne vem koliko časa, še zmeraj nikoli ne pozabiš, kako tekmovati. To sem si dokazala, poleg tega sem se naučila, da moraš biti potrpežljiv, kar ni ravno moja najboljša vrlina. Ampak danes mi je to uspelo imeti v glavi in sem lahko nekako dala to mojo nepotrpežljivost na stran. Poleg tega sem se tudi naučila, da je včasih dobro narediti dva koraka nazaj, da lahko narediš potem štiri naprej in točno to sem dobila danes, kar sem potrebovala."

Garnbretova je bila edina slovenska finalistka. Katja Debevec je tekmo končala na 11. mestu, Jennifer Buckley je bila 16.. Na balvanih je Anže Peharc v četrtkovem polfinalu zasedel deveto mesto, Timotej Romšak pa je po 37. mestu izpadel v kvalifikacijah.

V Innsbrucku bosta v soboto in nedeljo še tekmi v težavnosti. Pri ženskah se bodo Garnbretovi in Buckleyjevi pridružile še Rosa Rekar, Mia Krampl in Lučka Rakovec, pri moških pa bodo tekmovali Luka Potočar, Lovro Črep in Milan Preskar.