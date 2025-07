Rosa Rekar do šestega mesta, prvenec Annie Sanders

Slovenska tekmovalka je zdrsnila že pri 16. oprimku. Ob prehodu v naslednji strmejši del je bil potreben skok, Blejka pa je bila pri tem premalo odločna. Naslednji 15. oprimek je še ujela, nato pa z levo roko ni ujela majhnega oprimka na naslednjem volumnu.

Enako napako je v finalu napravila zmagovalka kvalifikacij in druga v polfinalu Korejka Chaehyun Seo, ki ji ni uspelo ujeti 15. oprimka, ta del stene pa je bil usoden tudi za Belgijko Heloise Boumnont.

Razred zase v polfinalu in finalu je bila 17-letna Sanders. Ta je letos v kitajskem Keqiau že dosegla zmago na balvanih, nazadnje pa je bila v težavnosti druga v Chamonixu. Danes je dočakala še prvo zmago v težavnosti. Vrha sta se dotaknili tudi drugouvrščena Italijanka Laura Rogora in še druga Američanka Brooke Rabatou, ki pa sta bili daleč od tega, da se vpneta in ga zadržita z obema rokama.

Velika osmoljenka iz slovenskega tabora je bila v polfinalu Mia Krampl z oceno 39+, saj so imele enak dosežek vse tekmovalke od osmega od 12. mesta, z devetim mestom pa je tesno ostala brez finala. Z višino 39 je bila finalu blizu tudi Lučka Rakovec, na koncu 13., Lucija Tarkuš je bila 15. Sara Čopar je v kvalifikacijah osvojila 27. mesto.

V moški konkurenci Slovenija finalista nima. V v polfinalu je obstal Luka Potočar. Z oceno 42+ je bil 13., za finale je zadostoval dosežek 43+. V kvalifikacijah je Gorazd Jurekovič zasedel 54. mesto, Lovro Črep pa 57.

