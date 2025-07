Vabljeni na 24-urno dobrodelno plezanje z Janjo Garnbret v Slovenski Bistrici

Plezalni center Slovenska Bistrica bo 22. in 23. avgusta prizorišče športno-dobrodelnega 24-urnega plezanja z Janjo Garnbret. Z željo, da bi bil šport dostopen prav vsem, bo 24-urni plezalni maraton namenjen plezalcem, športnim navdušencem, navijačem in vsem, ki verjamejo v moč solidarnosti in podpore, pišejo organizatorji.

Dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret obljublja projekt, poln izzivov in srčnosti, so zapisali organizatorji. Dogajanje se bo začelo ob 21. uri, 24 ur plezanja pa bo razdeljenih v devet časovnih sklopov. Poskrbljeno bo še za ritmično zabavo, jutranje delavnice in otroški program, pa tudi za kulinarična doživetja.

Garnbret si je zastavila poseben izziv – v 24 urah preplezati sto najtežjih smeri. Če ji uspe, bo Allianz v dobrodelni sklad namenil dodatnih 20 tisoč evrov. V sklad za Botrstvo v športu bo štela tudi vsaka preplezana smer preostalih plezalcev.

Smeri v dvorani bodo ovrednotene in vsak bo s svojim plezanjem dodal v sklad, ki ga bo na koncu v celoti prispeval pokrovitelj. Cilj je zbrati skupno 30 tisoč evrov za podporo mladim športnikom in parašportnikom iz socialno šibkejših okolij.

Foto: Aleš Fevžer

Vrhunec 24-urnega izziva bo v soboto, 23. avgusta, ob 20. uri, ko bo Janja Garnbret zaključila svojo preizkušnjo. Na zunanji steni plezalnega centra jo namreč čakata zadnji dve smeri, ki ju mora preplezati za uresničitev cilja.

Udeležencem so na Eventimovih prodajnih mestih in na spletu na voljo vstopnice za plezanje in ogled dogodka.