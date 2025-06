Janja Garnbret je tudi po devetmesečnem tekmovalnem premoru v vrhunski formi. V petek je najprej vso konkurenco odpravila na balvanih, danes pa slavila še v težavnosti. Potem ko je bila najboljša že v kvalifikacijah in polfinalu, je pritisk rezultata zdržala tudi na tekmi.

Utrujena, a vesela

"Zelo sem utrujena po treh dneh plezanja, hkrati pa zelo vesela, da sem se tako vrnila. Bilo je super zabavno plezanje, na enem delu je bilo malo oklevanja, a ni me skrbelo. Vem pa, da je takrat malo skrbelo občinstvo. Navijači so bili super," je v prvi izjavi dejala Korošica, ki je prišla do 48. zmage svetovnega pokala, 30. v težavnosti.

Foto: Ana Kovač

Še četrtič ji je je v Innsbrucku uspelo priti do dvojne zmage – v balvanih in težavnosti. "Resno?" se je odzvala na podatek, nato pa dodala: "Zelo rada imam Innsbruck, prav zato sem ga izbrala za prizorišče svoje vrnitve. Občinstvo je super, da ti energijo za plezanje. Upam, da ima tudi Innsbruck rad mene."

Rekar tik pod stopničkami, Rakovec po vrnitvi osma

Garnbret ni uspelo splezati do vrha smeri, a je kljub vsemu zanesljivo zmagala z doseženo višino 41. Drugo mesto je pripadlo Italijanki Lauri Rogori (33), tretje Britanki Erin McNeice (32+).

Rosa Rekar je končala na četrtem mestu. Foto: Ana Kovač

V finalu sta nastopili še dve Slovenki, Rosa Rekar (31+) je končala na četrtem mestu, povratnica po težavah z zdravjem Lučka Rakovec (19+) pa je bila osma.

V moški konkurenci je zmagal Japonec Neo Suzuki, drugo mesto je pripadlo olimpijskemu prvaku Britancu Tobyju Robertsu, ki je slavil v balvanih, tretji je bil Španec Alberto Gines Lopez. Vsi trije so dosegli vrh.

Svetovni pokal v težavnosti se bo nadaljeval 12. in 13. julija v Chamonixu v Franciji ter nato 18. in 19. julija v Madridu v Španiji.

Garnbret bomo na tekmah znova videli šele 5. in 6. septembra v Kopru, kjer bo pred domačim občinstvom lovila 49. zmago v svetovnem pokalu. Vrhunec sezone bo svetovno prvenstvo v Seulu v Južni Koreji od 21. do 28. septembra.