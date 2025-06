Janja Garnbret je bila med 76 tekmovalkami v kvalifikacijah razred zase, edina je osvojila vrhova v obeh smereh. V polfinale so se uvrstile štiri Slovenke, ob Garnbret še Lučka Rakovec, Rosa Rekar in Mia Krampl. Pri moških si je polfinale priboril Luka Potočar s 14. dosežkom (35+, 37+), Lovro Črep na 56. in Milan Preskar na 61. mestu sta že končala tekmovanje na Tirolskem.

Janja Garnbret Foto: Guliverimage "Kvalifikacije so potekale super, res sem uživala in nekako se tudi v težavnosti ne počutim čudno, ker je bil že z balvanih led prebit, nekaj bremena mi je padlo tudi z ramen in sem danes v kvalifikacijah res uživala," je dejala Janja Garnbret. "Seveda se počutim malce utrujeno od petkove tekme, ker sem vseeno dala nekaj iz sebe, ampak s kvalifikacijami nisem imela pretiranega problema, se pa veselim večernega polfinala, da dam vse od sebe in potem upam na jutrišnji finale," je napovedala Garnbret.

In tudi v večernem polfinalu je bila Janje Garnbret razred zase. V nedeljskem finalu bosta nastopili še dve slovenski plezalki, Rosa Rekar, ki je bila v polfinalu peta, in Lučka Rakovec, ki se je uvrstila tik za njo. V polfinalu sta nastopila še Mia Krampl, ki je na koncu zasedla 23. mesto, ter Luka Potočar, ki je z enajstim mestom za las zgrešil nedeljski moški finale, ki se bo začel 20.40. Dekleta se bodo v steno podala eno uro prej.

Lovro Črep (56.) in Milan Preskar (61.) sta tekmovanje na Tirolskem končala že v kvalifikacijah, enako kot Sara Čopar (30.) in Jennifer Buckley (39.).

Garnbret je odlično opravila že prvo tekmovalno preizkušnjo po devetih mesecih tekmovalnega premora. Dvakratna olimpijska prvakinja iz Tokia in Pariza je v petek s prepričljivim finalom konkurenco pokorila že v balvanskem plezanju, ko je v Innsbrucku osvojila 47. zmago v konkurenci svetovnega pokala, 18. na tekmah v balvanih.