Slovenske rokometne prvakinje bodo v prihajajoči sezoni lige prvakinj namesto z nemškim Ludwigsburgom igrale z norveško ekipo Sola, je danes sporočil Krim Mercator. Nemški klub je izstopil iz tekmovanja, tekma z Norvežankami pa krimovke čaka v 6. krogu lige prvakinj.

Kot je na spletni strani sporočila krovna evropska zveza EHF, so odločitev o zamenjavi sprejeli, potem ko so jih iz nemškega kluba obvestili, da zaradi stečaja ne bodo mogli sodelovati v evropskih tekmovanjih.

Sola je bila med klubi, ki so pred tem izrazili željo po nastopanju v elitni konkurenci s povabilom, zdaj je EHF ta klub uvrstila v skupino B lige prvakinj. Obenem pa so pri EHF sprožili postopek proti Ludwigsburgu in nemški rokometni zvezi zaradi kršenja pravil lige prvakinj.

Žreb je sicer slovenskim prvakinjam, ki jih čaka že 31. sezona v elitnem mednarodnem tekmovanju, junija namenil skupino B, v kateri so še Odense, CSM Bukarešta, Brest, Ferencvaros, Podravka, Ikast in po menjavi zdaj še Sola.

