Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
8. 8. 2025,
14.47

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
liga prvakinj Krim Mercator Krim Mercator

Petek, 8. 8. 2025, 14.47

5 minut

Krimovke v ligi prvakinj namesto z Ludwigsburgom s Solo

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Krim Mercator prvi trening | Foto Boštjan Podlogar/STA

Foto: Boštjan Podlogar/STA

Slovenske rokometne prvakinje bodo v prihajajoči sezoni lige prvakinj namesto z nemškim Ludwigsburgom igrale z norveško ekipo Sola, je danes sporočil Krim Mercator. Nemški klub je izstopil iz tekmovanja, tekma z Norvežankami pa krimovke čaka v 6. krogu lige prvakinj.

Kot je na spletni strani sporočila krovna evropska zveza EHF, so odločitev o zamenjavi sprejeli, potem ko so jih iz nemškega kluba obvestili, da zaradi stečaja ne bodo mogli sodelovati v evropskih tekmovanjih.

Sola je bila med klubi, ki so pred tem izrazili željo po nastopanju v elitni konkurenci s povabilom, zdaj je EHF ta klub uvrstila v skupino B lige prvakinj. Obenem pa so pri EHF sprožili postopek proti Ludwigsburgu in nemški rokometni zvezi zaradi kršenja pravil lige prvakinj.

Žreb je sicer slovenskim prvakinjam, ki jih čaka že 31. sezona v elitnem mednarodnem tekmovanju, junija namenil skupino B, v kateri so še Odense, CSM Bukarešta, Brest, Ferencvaros, Podravka, Ikast in po menjavi zdaj še Sola.

Preberite še:

Krim Mercator prvi trening
Sportal Krim z nižjimi cilji, a: Ne bomo izobesile bele zastave #video
Rokometna liga prvakinj: Krim Mercator - Ferencvaroš, Hala Tivoli Jovana Risović
Sportal Krimovke pozdravile srbsko povratnico, vratarko, ki dosega tudi zadetke
Gorenje Velenje
Sportal Visoka kvalifikacijska ovira za Gorenje Velenje
liga prvakinj Krim Mercator Krim Mercator
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.