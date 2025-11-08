Krimovke brez pravih možnosti proti favoriziranim danskim gostjam

Rokometašice Krima OTP Groupa Mercatorja v Tivoliju s v sedmem krogu lige prvakinj v Tivoliju gostile favorizirani Odense in mu priznale premoč s 30:38. Gostje so ves čas diktirale tempo, na odmor odšle s +7 (23:16), v drugem polčasu so vodile tudi za 11, na koncu pa zmagale z osmimi goli razlike. Krimovke ostajajo pri dveh zmagah, Danke so vknjižile peto.

Krim OTP Group Mercator: Odense 30:38 (16:23) Dvorana Tivoli, gledalcev 1810, sodnika: Fabryczny in Rawicki (oba Poljska).

* Krim OTP Group Mercator: Vojnović, Risović, Đajić, Martins Mario 1, Puncer, Zaadi Deuna 2, Mavsar 2, A. Abina 2, Kogovšek, Zulić 5, Horaček 7, Bardrum-Larsen 4, Ignjatović 2, Marković 2, E. Abina, Egger 3.

* Odense: Reinhardt, Ten Holte, Aardahl 4, Leuchter 4, Fauske 2, Blyme Grundtvig 5, Abdulla 7, Tchaptchet Defo 2, Bakkerud 2, Valle Dahl 1, Halilčević 7, Rushfeldt Deila 4, Hansen, van der Vliet.

* Sedemmetrovke: Krim OTP Group Mercator 6 (6), Odense 4 (4).

* Izključitve: Krim OTP Group Mercator 6, Odense 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Ljubljanska ekipa je na svoji jubilejni 350. tekmi v ligi prvakinj doživela peti poraz v skupinskem delu v tej sezoni. Po dveh zaporednih zmagah proti romunski Bukarešti in norveški Soli je morala priznati premoč imenitni danski zasedbi iz Odenseja, pred tem je klonila proti francoskemu Brestu, hrvaški Podravki iz Koprivnice, danskemu Ikastu in madžarskemu Ferencvarosu.

Izbranke domačega trenerja Žige Novaka so uvodoma zaostale za tri gole (0:3), nato pa so le uredile svoje vrste in v šesti minuti po bliskovitem nasprotnem napadu Tamare Mavsar znižale na 3:4. A nato so znova izgubile rdečo nit v svoji igri, tekmice so jim v deveti minuti po enostavnih akcijah ušle za štiri gole (4:8), tako da je ljubljanska klop zahtevala prvo minuto odmora.

Foto: Filip Barbalić

Po vrnitvi na igrišče so hitro prepolovile zaostanek (6:8, 7:9), nato pa so v Tivoliju znova zagospodarile osmoljenke finalne tekme na letošnjem zaključnem turnirju v madžarski prestolnici in jim v 16. minuti prvič na dvoboju ušle za pet golov (8:13). V 21. minuti je Novak pri zaostanku osmih zadetkov (9:17) zahteval svojo drugo minuto odmora, Ljubljančanke so se na veliki odmor odpravile z -7 (16:23).

Krimovke v drugi polovici tekme v kultni dvorani pod Rožnikom niso bile kos razigranim tekmicam iz Hamletove dežele, ki so imele vse vajeti igre v svojih rokah. Po peti zmagi so zadržale visoko drugo mesto v osemčlanski skupini B, Ljubljančanke pa po petem porazu ostajajo na sedmem mestu.

V ljubljanski ekipi je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tamara Horaček s sedmimi goli. Nina Zulić je prispevala pet zadetkov, vratarka Jovana Risović pa je zbrala devet obramb.

Odense in Krim se bosta kmalu srečala na Danskem. Foto: Filip Barbalić

Krimovke bodo naslednjo tekmo igrale 16. novembra, ko se bodo na Danskem še enkrat pomerile z Odensejem.

Po tej tekmi bo nastopil daljši premor zaradi svetovnega prvenstva, ki bo med 26. novembrom in 14. decembrom v Nemčiji in na Nizozemskem. Ljubljansko ekipo nato naslednja tekma čaka 11. januarja prihodnje leto, ko bo gostila Solo.

Liga prvakinj, 7. krog

Sobota, 8. november:

Nedelja, 9. november:

Lestvici