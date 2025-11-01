Rokometašice Krima OTP Groupa Mercatorja bodo danes ob 14. uri gostovale na Norveškem pri Soli in skušale priti do druge zmage v elitni ligi prvakinj. Pod prvo v tej sezoni so se podpisale pretekli konec tedna proti Bukarešti.

Varovanke Žige Novaka so sezono v ligi prvakinj odprle s štirimi zaporednimi porazi proti Brestu, Podravki, Ikastu in Ferencvarosu, nato pa pretekli vikend presenetile Bukarešto. Nov evropski izziv po prvi zmagi posledično pričakujejo v boljšem vzdušju.

"Zmaga preteklo soboto nam je dala dodaten zagon in potrditev, da smo na pravi poti, vendar moramo to zdaj potrditi. Nadaljevati moramo s svojo strategijo in idejo ter znova prikazati igro, kakršno smo pokazali nazadnje," je v izjavi za klub dejal Novak.

Krimovke so z dvema točkama na sedmem mestu skupine B, za njimi so le igralke Sole, ki so še brez točk. Na vrhu je Brest s popolnim izkupičkom desetih točk, sledijo pa Odense (7), Ferencvaros, Ikast (oba po 6), Podravka (5) in Bukarešta (4).

Kapetanka krimovk Tamara Mavsar je opozorila, da bodo tekmice igrale pred domačim občinstvom in skušale prve točke v sezoni doseči prav proti Ljubljančankam. "Vemo, da so bile na preteklih tekmah zelo blizu zmage. Čeprav gre za novinke v ligi prvakinj, to nikakor ni ekipa, ki bi jo lahko podcenjevali. Gre za norveško ekipo, znano po hitri in dinamični igri," je previdna Mavsar.

Sramotna izjava uradnega napovedovalca

Norveška rokometašica Camilla Herrem se je po prebolelem raku dojke uspešno vrnila na parket. Foto: Profimedia

V postavi ekipe Sole bo tudi slovita Norvežanka Camilla Herrem, ena največjih zvezd v zgodovini rokometa, ki se je pred kratkim vrnila na igrišče po prebolelem raku dojke. Njeno vrnitev vsi pozdravljajo in se ji klanjajo za njen pogum in odločnost, se je pa v torek v zvezi s tem zgodil incident, ki je na Norveškem močno odmeval. Ein unüberlegter Kommentar kostet den Stadionsprecher des norwegischen Frauenhandball-Teams Gjerpen HK Skien seinen Job. Seine Bemerkung über die Frisur der krebskranken Spielerin Camilla Herrem führte zu sofortiger Entlassung. https://t.co/FnI74UHx5L — Blick  (@Blickch) October 31, 2025 Na tekmi proti Gjerpen HK Skien je namreč dvoranski napovedovalec Tom Gulliksen po tem, ko je Herremovo označil za velik zgled, v šali dodal, da se ji zdaj (ko je zaradi kemoterapije izgubila lase) vsaj las ni treba sušiti s fenom. Napovedovalca so nemudoma odpustili in se igralki opravičili. Opravičil se je tudi napovedovalec, dvakratna olimpijska in trikratna svetovna prvakinja pa je njegovo opravičilo sprejela.



V soboto bosta v skupini B še tekmi Brest - Podravka in Ferencvaros - Ikast, v nedeljo pa se bosta merili Bukarešta in Odense.

Liga prvakinj, 6. krog

Sobota, 1. november:

Nedelja, 2. november:

Lestvici