V Stožicah slavnostno že pred tekmo, nato aplavz še za prvo zmago Krimovk v ligi prvakov

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so v 5. krogu rokometne lige prvakinj vknjižile prvo zmago v tekmovanju v tej sezoni, favorizirano Bukarešto so v Stožicah premagale z 31:27. Že pred tekmo je bilo slavnostno, v klubu so se zahvalili Amri Pandžić in Alji Varagić, ki sta se uradno poslovili od rokometne igre.

Krim Mercator : Bukarešta 31:27 * Arena Stožice, gledalcev 2590, sodnici: Marton in Dane (obe Madžarska).

* Krim OTP Group Mercator: Vojnović, Risović, Martins Mario 1, Puncer, Zaadi 6, Mavsar 3, A. Abina 3, Pogorelc, Kogovšek 1, Zulić 1, Johansen 3, Horaček 7 (4), Žagar, Bardrum-Larsen 2, Marković, Egger 4.

* Bukarešta: Eriksson, Hosu, Mihai, Rotaru, Smits 2, Jauković 1, Friis 2, Omoregie, Szoke, Novak 1, Jensen Oestergaard 3, Freriks 1, Brnović, Maslova 7, Pintea 1, Hansen 9 (2).

* Sedemmetrovke: Krim OTP Group Mercator 4 (4), Bukarešta 9 (7).

* Izključitve: Krim OTP Group Mercator 8, Bukarešta 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Krimovke so po petih tekmah v ligi prvakinj vendarle dosegle prvo zmago, a ostajajo pri dnu z dvema točkama. Pred tem so namreč varovanke Žige Novaka izgubile proti Brestu, Podravki, Ikastu in Ferencvarosu.

Danes so domačinke imele več dobrih nizov kot črnih minut, predvsem pa so v obrambi garale in se lahko zanesle tudi na razpoloženo vratarko Majo Vojnovič. Romunke kljub nekaterim prebliskom niso bile kos slovenski zasedbi, ki je v drugem delu relativno zanesljivo ohranjala prednost.

Domačinke so odlično začele obračun pred slabimi 3000 gledalci in tudi na krilih nekaj odličnih obramb Maje Vojnovič v šesti minuti povedle s 4:1. Romunke so nato strnile vrste v obrambi in prvič vodile pri 6:5.

Toda to je bilo le kratko obdobje romunske prevlade, saj so nato krimovke pred očmi predsednice države Nataše Pirc Musar znova ujele ritem in prvič povedle za štiri gole, potem ko je bila za 11:7 natančna Tamara Horaček.

Maja Vojnovič je zaustavila 14 strelov. Foto: Luka Kotnik

Tudi z igralko manj v polju so Ljubljančanke delovale enotno in se dobro branile, nato pa imele pred koncem prvega polčasa priložnost, da na odmor odidejo celo s +6, po napaki v napadu pa se je ta z golom gostij na drugi strani končal s štirimi goli naskoka (15:11).

Tudi v drugem delu so krimovke večkrat priložnost za vodstvo s šestimi goli, a nikakor niso prišle do nje. Po nekaj neuspešnih napadih so gostje hitro znižale na 16:18 in za kratko spet zapretile.

Domačinke so znova potrebovale nekaj časa, da so našle pravi ritem, kar je botrovalo vodstvu s štirimi zadetki, ko je bila natančna Horaček, po golu za 23:18 Anne Johansen pa je gostujoči strateg posegel po minuti odmora. Naslednja tekma krimovke čaka prihodnjo soboto, ko bodo gostovale na Norveškem pri Soli. Foto: Luka Kotnik

Tudi po njej in njegovi naslednji so domače garale v obrambi in gostjam preprečevale lahke zadetke. Po golu Grace Zaadi za 27:22 in novi obrambi Vojnovič se je že zdelo, da je prvi par točk varno v rokah Krima, a so Romunke unovčile nekaj napak in znižale na -3. Časa za preobrat pa je bilo kljub vsemu premalo, še posebej po uspešno izvedeni sedemmetrovki Horaček za 28:24 dobri dve minuti in pol pred koncem.

Pri Ljubljančankah je sedem golov dosegla Horaček, od tega štiri s sedmih metrov, šest pa jih je zabila Grace Zaadi, medtem ko je Maja Vojnovič v vratih obranila 14 strelov, od tega 10 v prvem polčasu. Pri gostjah je Anne Mette Hansen dosegla devet golov, sedem pa Valerija Maslova. Elizabeth Omoregie je ostala brez gola.

Naslednja tekma krimovke čaka prihodnjo soboto, ko bodo gostovale na Norveškem pri Soli.

Amra Pandžić in Alja Varagić sta se uradno poslovili od rokometne igre. Foto: Luka Kotnik

Že pred tekmo je bilo slavnostno, v klubu so se zahvalili Amri Pandžić in Alji Varagić, ki sta se uradno poslovili od rokometne igre.

Stanko in soigralke ostajajo neporažene

Györ Tjaše Stanko je na gostovanju pri Debrecenu zmagal s 36:30 in ostaja neporažen, kapetanka slovenske reprezentance, ki se je sredi tedna vrnila po poškodbi, je dosegla dva gola.

