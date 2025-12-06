Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., S. K.

Sobota,
6. 12. 2025,
5.00

Osveženo pred

1 minuta

Liga NBA, 5. december

Vrhunski Reaves, a brez Dončića in Jamesa proti Bostonu ni šlo

Austin Reaves je dal 36 točk.

Austin Reaves je dal 36 točk.

Foto: Reuters

V ligi NBA se je igrala košarkarska klasika med Boston Celtics in Los Angeles Lakers, a z napako. Manjkali so trije najboljši košarkarji: Luka Dončić, LeBron James in Jayson Tatum. Boston je zmagal s 126:105, najboljša strelca tekme sta bila Austin Reaves s 36 in Jaylen Brown s 30 točkami. Tekma med Oklahomo in Dallasom še poteka.

Los Angeles Lakers, Rui Hachimura
Sportal Tudi brez Dončića ni manjkalo drame, Lakersi do zmage v zadnji sekundi! #video

Jaylen Brown je prispeval 30 točk. | Foto: Reuters Jaylen Brown je prispeval 30 točk. Foto: Reuters Boston Celtics in Los Angeles Lakers sta najuspešnejši ekipi lige v zgodovini, saj sta skupaj osvojili 35 naslovov prvaka. Tehtnico so leta 2024, ko so v velikem finalu premagali prav Luko Dončića in njegov takratni klub Dallas Mavericks, na svojo stran nagnili Kelti, ki imajo zdaj rekordnih 18 naslovov, LA enega manj.

Na tokratni tekmi sta manjkala osrednji igralca finala leta 2024. Gostitelji so že dlje brez Jasona Tatuma (ahilova tetiva), pri gostih pa je drugič zapored Luka Dončić (zaradi rojstva drugega otroka je v Ljubljani). Lakers so obenem pogrešali Marcusa Smarta (hrbet) in znova LeBrona Jamesa (išias in artritis v levem stopalu). 

Zaigral je Bronny James in dal pet točk. | Foto: Reuters Zaigral je Bronny James in dal pet točk. Foto: Reuters Kljub bolezni je zobe stisnil Jaylen Brown in Boston popeljal do zmage. Dal je 30 točk in imel še po osem asistenc in skokov. Za četrto zaporedno zmago Celticsov je Derrick White dodal 19 točk (pet zadetih trojk), Jordan Walsh pa je imel 17 točk. Zeleni so zadeli kar 24 trojk, največ v sezoni. Imeli pa so tudi 31 asistenc. 

Za Los Angeles je to šele drugi poraz na zadnjih desetih tekmah. Austin Reaves je bil s 36 točkami prvi strelec tekme. Imel je še osem asistenc. Gabe Vincent je dodal 18 točk. Lakers so že po prvi četrtini zaostajali s 17:39 in se niso več vrnili v igro. Ker je bilo jasno, da bodo izgubili, je v zaključku dobil priložnost tudi LeBronov sin, Bronny James. Dosegel je pet točk.

Poglejte vrhunce petkove tekme Boston - Los Angeles:

Dallas nemočen proti Oklahomi

Anthony Davis in soigralci niso imeli možnosti proti Oklahomi. | Foto: Reuters Anthony Davis in soigralci niso imeli možnosti proti Oklahomi. Foto: Reuters Los Angeles Lakers so s 16 zmagami in le šestimi porazi trenutno druga najboljša ekipa zahodne konference, Boston Celtics so po slabšem začetku sezone zdaj ujeli zmagoviti ritem in se vzpenjajo po lestvici vzhoda, trenutno so s 14 zmagami in devetimi porazi na petem mestu. Absolutno najboljša ekipa prvega dela sezone je branilka naslova prvaka Oklahoma City Thunder. Ta ima po 22 odigranih tekmah na računu en samcat poraz.

Za 14. zaporedno zmago igrajo proti Dallas Mavericks.

Liga NBA, 5. december:

Lestvici

