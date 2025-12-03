Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ja. M.

Sreda,
3. 12. 2025,
18.53

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Detroit Pistons Miami Heat Dallas Mavericks Liga NBA Liga NBA NBA

Sreda, 3. 12. 2025, 18.53

48 minut

Liga NBA, 3. december

Bo Dallasu uspelo tretjič zapored?

Avtor:
Ja. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Miami Dallas | Dallas čaka nov obračun z Miamijem. Prvi v sezoni je pripadel slednjim. | Foto Guliverimage

Dallas čaka nov obračun z Miamijem. Prvi v sezoni je pripadel slednjim.

Foto: Guliverimage

V noči na četrtek bodo v ligi NBA ponovno na delu Dallas Mavericks, ki bodo gostili Miami Heat. Mavericks so pred tem dvobojem sploh prvič v tej sezoni povezali dve zmage zaporedoma, po tem, ko so po porazu pri Luki Dončiću in druščini nato ugnali Los Angeles Clippers in Denver Nuggets. Najboljše moštvo vzhoda, Detroit, bo gostoval pri Milwaukeeju.

Nekdanji soigralci Luke Dončića so se v zadnjem času vsaj nekoliko otresli dna zahodne konference, še vedno pa so kar precej oddaljeni od mest, ki vodijo neposredno v končnico. Tudi tokrat bodo, ob Danteju Exumu, ki je že sklenil sezono, zagotovo pogrešali Kyrieja Irvinga in Derecka Livleyja, na seznamu vprašljivih pa sta se znašla PJ Washington in Daniel Gafford. Vročica na drugi strani v tej sezoni blesti in zaseda tretje mesto na vzhodu.

Los Angeles Lakers nov izziv čaka v noči na petek, ko bodo ob 1.30 po srednjeevropskem času gostovali pri Torontu.

Liga NBA, 3. december:

Lestvica:

Preberite še:

Elden Campbell
Sportal Poslovil se je Jezernik, ki je igral z Magicom, Shaqom in Kobejem
Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, Chris Paul
Sportal Tekmeci Lakersov šokirali z odločitvijo: "Poslali so me domov"
THUMB
Sportal Dončić se je posipal s pepelom: To se ne bi smelo dogajati
Elden Campbell
Sportal Poslovil se je Jezernik, ki je igral z Magicom, Shaqom in Kobejem
Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, Chris Paul
Sportal Tekmeci Lakersov šokirali z odločitvijo: "Poslali so me domov"
THUMB
Sportal Dončić se je posipal s pepelom: To se ne bi smelo dogajati
Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Konec velikega niza razglašenih Lakersov, Mavericksi nasmejani
Detroit Pistons Miami Heat Dallas Mavericks Liga NBA Liga NBA NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.