Bo Dallasu uspelo tretjič zapored?

V noči na četrtek bodo v ligi NBA ponovno na delu Dallas Mavericks, ki bodo gostili Miami Heat. Mavericks so pred tem dvobojem sploh prvič v tej sezoni povezali dve zmage zaporedoma, po tem, ko so po porazu pri Luki Dončiću in druščini nato ugnali Los Angeles Clippers in Denver Nuggets. Najboljše moštvo vzhoda, Detroit, bo gostoval pri Milwaukeeju.

Nekdanji soigralci Luke Dončića so se v zadnjem času vsaj nekoliko otresli dna zahodne konference, še vedno pa so kar precej oddaljeni od mest, ki vodijo neposredno v končnico. Tudi tokrat bodo, ob Danteju Exumu, ki je že sklenil sezono, zagotovo pogrešali Kyrieja Irvinga in Derecka Livleyja, na seznamu vprašljivih pa sta se znašla PJ Washington in Daniel Gafford. Vročica na drugi strani v tej sezoni blesti in zaseda tretje mesto na vzhodu.

Los Angeles Lakers nov izziv čaka v noči na petek, ko bodo ob 1.30 po srednjeevropskem času gostovali pri Torontu.

Liga NBA, 3. december:

Lestvica:

