Avtor:
Š. L.

Sreda,
3. 12. 2025,
8.14

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Sreda, 3. 12. 2025, 8.14

1 ura, 14 minut

Liga OTP banka, 10. krog

Krka gosti Zlatorog, Podčetrtek pa Ilirijo

Avtor:
Š. L.

Ilirija Spartak Bine Prepelič | Ilirija se bo pomerila s Podčetrtkom. | Foto Filip Barbalić

Ilirija se bo pomerila s Podčetrtkom.

Foto: Filip Barbalić

Po reprezentančnem premoru se danes vrača košarkarska liga OTP banka. Krka bo gostila Zlatorog Laško, Podčetrtek pa čaka srečanje z Ilirijo. V soboto se bo Triglav srečal s Heliosom, Šenčur pa bo na delu pri Hopsih. Krog bosta v ponedeljek sklenila Rogaška in Šentjur.

Liga OTP banka, 10. krog:

Sreda, 3. december:
17.00 Krka - Zlatorog Laško
19.00 Podčetrtek - Ilirija

Sobota, 6. december:
17.30 Triglav Kranj - Kansai Helios Domžale
19.30 Hopsi Polzela - Šenčur

Ponedeljek, 8. december:
17.30 Rogaška - Šentjur

Lestvica:

1. Krka 9 tekem – 18 točk
2. Ilirija 9 – 16
3. GGD Šenčur 9 – 15
4. Laško 9 – 15
5. Kansai Helios Domžale 9 – 14
6. ECE Triglav Kranj 9 – 13
7. Hopsi Polzela 9 – 11
8. Rogaška 9 – 11
9. Terme Olimia Podčetrtek 9 – 11
10. Šentjur 9 – 11

