Krka gosti Zlatorog, Podčetrtek pa Ilirijo

Po reprezentančnem premoru se danes vrača košarkarska liga OTP banka. Krka bo gostila Zlatorog Laško, Podčetrtek pa čaka srečanje z Ilirijo. V soboto se bo Triglav srečal s Heliosom, Šenčur pa bo na delu pri Hopsih. Krog bosta v ponedeljek sklenila Rogaška in Šentjur.