Sreda, 3. 12. 2025, 8.14
1 ura, 14 minut
Liga OTP banka, 10. krog
Krka gosti Zlatorog, Podčetrtek pa Ilirijo
Po reprezentančnem premoru se danes vrača košarkarska liga OTP banka. Krka bo gostila Zlatorog Laško, Podčetrtek pa čaka srečanje z Ilirijo. V soboto se bo Triglav srečal s Heliosom, Šenčur pa bo na delu pri Hopsih. Krog bosta v ponedeljek sklenila Rogaška in Šentjur.
Liga OTP banka, 10. krog:
Sreda, 3. december:
17.00 Krka - Zlatorog Laško
19.00 Podčetrtek - Ilirija
Sobota, 6. december:
17.30 Triglav Kranj - Kansai Helios Domžale
19.30 Hopsi Polzela - Šenčur
Ponedeljek, 8. december:
17.30 Rogaška - Šentjur
Lestvica:
1. Krka 9 tekem – 18 točk
2. Ilirija 9 – 16
3. GGD Šenčur 9 – 15
4. Laško 9 – 15
5. Kansai Helios Domžale 9 – 14
6. ECE Triglav Kranj 9 – 13
7. Hopsi Polzela 9 – 11
8. Rogaška 9 – 11
9. Terme Olimia Podčetrtek 9 – 11
10. Šentjur 9 – 11