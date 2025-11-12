Ilirija pri Rogaški

Sreda, 12. 11. 2025, 10.40
Liga OTP banka, 8. krog
Z obračunom Rogaške in Ilirije se bo danes začel osmi krog košarkarske lige OTP banka. V petek bo Helios pričakal Hopse. Preostale tri tekme bodo na sporedu v soboto. Krka se bo pomerila s Podčetrtkom, Šenčur s Šentjurjem, Zlatorog pa bo v Laškem gostil Triglav.
Liga OTP banka, 8. krog:
Sreda, 12. november:
20.45 Rogaška - Ilirija
Petek, 14. november:
18.30 Kansai Helios Domžale - Hopsi Polzela
Sobota, 15. november:
17.30 Krka - Podčetrtek
19.00 Šenčur GGD - Šentjur
19.30 Zlatorog Laško - Triglav Kranj
Lestvica:
1. Krka 7 tekem – 14 točk
2. Ilirija 7 – 12
3. GGD Šenčur 7 – 11
4. ECE Triglav Kranj 7 – 11
5. Kansai Helios Domžale 7 – 11
6. Laško 7 – 11
7. Rogaška 7 – 9
8. Hopsi Polzela 7 – 9
9. Šentjur 7 – 9
10. Terme Olimia Podčetrtek 7 – 8