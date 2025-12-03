Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je teden dni po streljanju na pripadnika nacionalne garde v Washingtonu, v katerega je bil vpleten afganistanski državljan, začasno zamrznila obravnavo vseh prošenj za priseljevanje iz 19 držav, ki veljajo za visoko tvegane, je v torek sporočilo ministrstvo za domovinsko varnost. Ob tem je Trump nanizal niz ostrih kritik na račun priseljencev iz Somalije, ki da jih v državi ne želi. "Nočem jih v svoji državi, iskren bom z vami," je glede Somalcev dejal na seji vlade v torek in dodal, da bodo ZDA "šle v napačno smer, če bodo v državo sprejemale smeti".

Začasna zamrznitev obravnave vseh prošenj, za izdajanje tako zelenih kart kot tudi prošenj za državljanstvo, velja za osebe iz 12 držav, katerih državljani od junija nimajo več pravice do vstopa v ZDA, in za državljane sedmih drugih držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na seznamu so Afganistan, Burundi, Čad, Ekvatorialna Gvineja, Eritreja, Haiti, Iran, Jemen, Kuba, Kongo, Laos, Libija, Mjanmar, Sierra Leone, Somalija, Sudan, Togo, Turkmenistan in Venezuela.

Po napadu na pripadnika nacionalne garde Trump napovedal, da bo ustavil migracije

Memorandum omenja napad na pripadnika ameriške nacionalne garde v Washingtonu prejšnji teden, v katerem je bila ubita pripadnica nacionalne garde, še en pripadnik pa je bil huje ranjen. Napada je osumljen 29-letni afganistanski državljan, ki je v državo prišel leta 2021.

Trump je po napadu napovedal, da bo ustavil migracije iz držav tretjega sveta in izgnal vse tuje državljane, ki predstavljajo varnostno tveganje. Ob tem je na družbenih omrežjih zagrozil, da bo "razveljavil milijone nezakonitih dovoljenj za sprejem", ki jih je izdal njegov predhodnik Joe Biden, in izgnal vse, ki ne koristijo ZDA.

Direktor službe za državljanstvo in priseljevanje (USCIS) Joseph Edlow pa je v četrtek sporočil, da je odredil "ponovno preverjanje vseh zelenih kart za tujce iz vseh držav, ki vzbujajo zaskrbljenost", poroča AFP.

Trump z ostro kritiko nad priseljence iz Somalije

Ob tem je Trump ostro kritiziral priseljence iz Somalije, ki je sicer tudi ena od 19 držav, za katere je ameriška vlada ustavila sprejemanje vseh prošenj, povezanih s priseljevanjem, od zelenih kart do vlog za pridobitev državljanstva. "Nočem jih v svoji državi, iskren bom z vami," je na seji vlade glede Somalcev v torek dejal Trump in dodal, da bodo ZDA "šle v napačno smer, če bodo v državo sprejemale smeti".

Kritičen je bil tudi do Somalije, češ da tam "nimajo ničesar, samo tečejo naokoli in se pobijajo". "Njihova država z razlogom ni kaj prida," je dejal v izjavah, ki jih navajajo tuje tiskovne agencije.

Izrazil je še prepričanje, da somalijski Američani "ničesar ne prispevajo" in se pri tem spravil na demokratsko kongresnico Ilhan Omar, ki izvira iz Somalije in s katero se je že večkrat zapletel v besedni obračun.

"Vedno jo opazujem," je dejal in dodal, da Omar "sovraži vse ljudi". "In mislim, da je nesposobna," je še menil.

Omar je kasneje je v odzivu na omrežju X zapisala: "Njegova obsedenost z mano je strašljiva. Upam, da bo dobil pomoč, ki jo nujno potrebuje."

Je somalijska skupnost vpletena v goljufije z državnimi sredstvi?

Oblasti sicer trenutno preiskujejo več domnevnih goljufij na račun državnih sredstev, do katerih naj bi se z lažnimi zahtevami poskušale dokopati skupine ljudi v zvezni državi Minnesota. Sumi, da je bila več kot milijarda dolarjev namenjena za neobstoječe socialne storitve, v pretežni meri letijo na somalijske Američane, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Minnesota, ki je znana kot demokratsko usmerjena država in odprta za sprejemanje beguncev, gosti izjemno veliko somalijsko skupnost. Tam naj bi živelo okrog 80 tisoč ljudi, izvorno iz Somalije, velika večina pa naj bi bila ameriških državljanov.

Glede na poročanje ameriške televizije CBS naj bi sicer ameriška služba za priseljevanje (Ice) prav v tej skupnosti pripravljala operacijo proti priseljencem brez urejenega statusa. Osredotočila naj bi se na mesti Minneapolis in St. Paul.