Olimpija po dramatični končnici do velike zmage pred rekordnim številom navijačev

Cedevita Olimpija je na zadnji tekmi sedmega kroga lige ABA v poslastici v Stožicah pred rekordnim številom navijačev (več kot šest tisoč) s 87:86 premagala Crveno zvezdo. Ilirija je v soboto gostovala v Podgorici pri Budućnosti, po prvem polčasu vodila z 39:37, na koncu pa izgubila z 78:84. Krka je bila v tem krogu prosta.

Ponedeljkov spektakel v Stožicah se je začel z manjšo zamudo, saj v dvorani niso delovali semaforji. Po dobrih desetih minutah se je spektakel med Cedevito Olimpijo in Crveno zvezdo le začel, tribune so se dobro zapolnile, na njih so našteli 6.212 gledalcev, kar je letošnji rekordni obisk tekem Olimpije. Ta je svoje navijače razveselila z odlično predstavo v prvi četrtini tekme. Zmaji so po prvih desetih minutah vodili s 23:16. Beograjska ekipa je v nadaljevanju pokazala zobe, vseeno pa so domači na odmor odšli s prednostjo štirih točk (48:44). Po devet točk sta za zmaje dosegla Umoja Gibson in Nikolaos Chougkaz, osem pa Dewayne Stewart.

Foto: Aleš Fevžer

Večji del tretje četrtine so Ljubljančani uspešno branili majhno prednost, gostje iz Beograda pa se niso predajali, domače ujeli (62:62) in nato prehiteli, a le za točko. Po 30 minutah igre je bilo 65:66. V zadnjih desetih minutah tekme sta se ekipi izmenjavali v vodstvu, nato so se domači po zaslugi kapetana Jake Blažiča in njegovih zadetih trojk malce odlepili, minuto in 20 pred koncem izenačili najvišjo prednost na tekmi in povedli za sedem (85:78), a so se gostje spet približali na minus tri (85:82) le 40 sekund pred koncem tekme.

Aleksej Nikolić je bil nato polovično uspešen s črte prostih metov, na drugi strani je zadel Plavšić za znižanje zaostanka na 86:84. Gibson je nato zadel en prosti met, a je imela Zvezda še en napad, le sedem desetink pred koncem tekme je za tri točke metal Codi Miller-McIntyre in zadel. Sodniki so si dolgo ogledovali videoposnetke meta, kazalo je, da je Američan stopil na črto in nato tudi potrdili, da je bil njegov met vreden le dve točki. Olimpija je slavila zmago z najtesnejšo mogočo razliko 87:86.

Foto: Aleš Fevžer

Umoja Gibson je bil z 18 točkami najboljši strelec Olimpije, Aleksej Nikolić jih je dosegel 14, tem pa dodal še pet skokov in sedem asistenc. Dwayne Stewart se je ustavil pri 11 točkah, po deset sta jih prispevala David Škara in Jaka Blažič. Pri Crveni zvezdi je 18 točk dosegel Semi Ojeleye, 15 Uroš Plavšić in 14 Cody Miller-McIntyre.

Cedevita Olimpija bo naslednje štiri tekme igrala pred domačim občinstvom. Najprej jo v sredo čaka Hamburg v evropskem pokalu, v nedeljo bo gostovala v Subotici pri Spartaku, po reprezentančnem premoru pa bo gostila Slask Vroclav in Perspektivo Ilirijo.

Ilirija namučila Budućnost

Vodilna ekipa skupine B lige Aba Budućnost, ki jo že tretje zaporedno leto uspešno vodi slovenski strateg Andrej Žakelj, je bila v dvoboju z zadnjeuvrščeno Perspektivo Ilirijo nesporni favorit, a se je morala krepko potruditi, da je upravičila to vlogo. Tekmo je v svojo korist prevesila šele v zadnjih 12 minutah.

Ljubljančani so bili v vodstvu večino prvega polčasa, rezultat je bil nazadnje izenačen v 24. minuti pri rezultatu 52:52, v 28. minuti pa so imeli gostitelji zgolj koš prednosti (56:54). Med 28. in 35. minuto so Črnogorci naredili delni izid 24:11 in tako strli odpor žilavih in borbenih izbrancev Stipeta Modrića.

Ilirija je izgubila pri Budućnosti, ki jo vodi Andrej Žakelj. Foto: Budućnost VOLI/Filip Roganović

Ognjen Jaramaz je bil z 19 točkami (osem podaj) prvi strelec Ilirije, 14 točk in sedem skokov je dodal Tim Tomažič, po 12 točk pa sta prispevala Luka Kureš (trojke 3:5) in Oluwasimisola Shittu (met iz igre 5:7).

Mega Urbana Krofliča (deset točk in šest skokov v 26 minutah) je v petek s 73:88 izgubila v Zadru. Studentski Centar z Maticem Rebcem (brez točke in dve asistenci v 15 minutah) je doma izgubil z 82:95 Cluj-Napoco. Split Zorana Dragića je z 89:80 premagal Borac Žige Dimca. Dragić je dal v 14 minutah deset točk, Dimec pa v štirih tri.

V ponedeljek bo Dubaj Klemna Prepeliča na delu v Beogradu pri FMP.

