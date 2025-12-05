Iz Stožic jasno sporočilo navijačem

Košarkarji Cedevite Olimpije so v četrtek prišli še do sedme zaporedne zmage v vseh tekmovanjih. Zasedba Zvezdana Mitrovića je tudi po reprezentančnem premoru dokazala, da je letos vrhunsko pripravljena, v Stožicah pa je kar s 108:74 ugnala Slask Wroclaw in še naprej kraljuje na vrhu skupine A. "Tekma je bila res odlična, mislim, da je navijačem, ki niso prišli, lahko žal," je bil jasen Rok Radović.

Cedevita Olimpija v tej sezoni še naprej navdušuje. Čeprav je bil trener ljubljanske zasedbe Zvezdan Mitrović pred srečanjem negotov glede točne sestave in predstave svoje ekipe, ki se je v popolnosti po vseh reprezentančnih obveznostih na različnih koncih sveta, zbrala šele v sredo, pa so Zmaji znova demantirali vse dvomljive.

Slabih tri tisoč navijačev v ljubljanskih Stožicah je vnovič lahko uživalo v fantastični in raznovrstni igri domače ekipe, ki je bila v napadu nezaustavljiva in na koncu presegla stotico. "Če sem iskren, nisem pričakoval takšne tekme. Igrali smo z veliko samozavesti v napadu in solidno v obrambi, rezultat pa je pokazal vse. Ne bi preveč komentiral, a čestitke igralcem, vsi, ki so bili na parketu, so opravili svoje, bila je odlična ekipna predstava. Za nas je bila to pomembna zmaga kot vse v Eurocupu. Reakcija fantov po reprezentančnem premoru je bila prava sploh ob predpostavki, da smo se šele v sredo zbrali v popolni zasedbi," je poudaril Mitrović.

Navijači v Stožicah so bili lahko izjemno zadovoljni s predstavo svojih ljubljencev. Foto: Filip Barbalić

Cedevita Olimpija je v tej sezoni Eurocupa pri sedmih zmagah in dveh porazih, odlično ji kaže tudi v ligi ABA, kjer je ljubljanska ekipa na sedmih tekmah izgubila le enkrat. Še bolj kot s samimi rezultati pa slovenski prvaki navdušujejo s svojimi predstavami, kjer na račun ekipne igre, odlične kemije in odličnega vodenja strokovnega štaba odpihuje tekmeca za tekmecem.

"Vse skupaj se počasi gradi in sestavlja. Ko sestavljamo ekipo, je na prvem mestu karakter, seveda so izjemnega pomena tudi igralske kvalitete, a fantje so res sijajni, odlično trenirajo in to nam daje te rezultate. Vsi fantje igrajo eden za drugega in se dopolnjujejo," je dejal Mitrović.

Zaustavila jih ni niti reprezentanca

Moštva ni zaustavil niti reprezentančni premor. V zadnjem obdobju so tako reprezentančne drese nosili Miha Cerkvenik, Rok Radović, David Škara, Thomas Kennedy in nova okrepitev v Zmajevi družini, Ognjen Jaramaz, ki bo zaradi poškodbe še nekaj časa čakal svoj debi v dresu zmajev. Kljub temu da se je ekipa v popolnosti zbrala šele v sredo, pa je dan kasneje že delovala kot dobro naoljen stroj, sledi reprezentančnega premora pa ni bilo videti.

Zvezdan Mitrović z ekipo niza vrhunske igre in rezultate. Foto: Aleš Fevžer

"Kot ekipa imamo osnovni sistem ekipe ter igre in vedno sem pristaš tega, da če bomo nekaj dobro naredili v obrambi, se nam bo to obrestovalo v napadu. V zadnjih dneh smo fante bombardirali z analizo in informacijami, tudi fantje, ki so se vrnili po poškodbah, so opravili svoje. Imamo dvanajst enakovrednih košarkarjev, ki se med seboj spoštujejo in si delijo igralni čas. Vedno je lepo, ko imaš širok kader, a vedno potem tu še nastopi težava, ker si mnogi želijo več igrati. Samo želim in upam glede na njihove karakterje, da se vsi zavedajo, da so v službi ekipe in da bodo z dobrimi rezultati napredek doživele tudi njihove kariere," je še poudaril Mitrović.

Radović: Povsem zasluženo smo na vrhu

Kos v mozaik uspeha je tako kot vselej v tej sezoni dodal Rok Radović, ki je dosegel deset točk, še posebej pa je izstopala njegova trojka iz sredine igrišča ob izteku igralnega časa pred koncem prvega polčasa.

Olimpija je povsem nadigrala tekmeca. Foto: Filip Barbalić

"Vedeli smo, da lahko v drugem polčasu igramo še boljše. Na koncu je bila to velika zmaga, gremo naprej. Več nas je bilo zdaj v reprezentancah, šele dan pred tekmo smo s klubom naredili prvi trening po povratku. Glava in noge so malce utrujeni, a gremo naprej. Tekma je bila res odlična, mislim, da je navijačem, ki niso prišli, lahko žal," je dejal Radović, ki bi si s soigralci ob odličnih predstavah zagotovo zaslužil še večjo in številčnejšo podporo s tribun.

"Iskreno pred sezono nismo pričakovali tega prvega mesta, a je povsem zasluženo, na vsaki tekmi smo dokazali, da lahko igramo z vsakim, dobili smo tudi nekaj tekem, na katerih nismo bili favoriti. Pred nami je še dolga sezona in gremo dalje," je še dodal.

Le dan po zmagi nad Slaskom se je pozornost Cedevite Olimpije že obrnila proti nedelji in srečanju v ligi ABA z Ilirijo. "Pristop je vedno enak, ne glede na nasprotnika, ves čas delamo po istem načelu resnosti pristopa k treningom in tekmam," je še poudaril Mitrović.

