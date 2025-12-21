Oslabljena Cedevita Olimpija v zadnji četrtini strla Mego

Na zaostali tekmi desetega kroga lige ABA je Krka na gostovanju pri Cluju izgubila z 82:92. Ilirija je petek zvečer v okviru rednega, enajstega kroga igrala v Zadru in klonila z izidom 69:74. Oslabljena Cedevita Olimpija, pri kateri je Zvezdan Mitrović pogrešal kar nekaj pomembnih členov, je za uvod v nedeljsko dogajanje z 90:72 slavila pri Megi Urbana Krofliča.

Cedevita Olimpija je zabeležila osmo zaporedno zmago v ligi Aba. V Beogradu je drugič v sezoni premagala Mego z 90:72. Ljubljančani so z 90% uspešnostjo druga najboljša ekipa lige Aba. Neporažen je Dubaj, en poraz pa ima tudi Partizan. Cedevita Olimpija je izgubila zgolj na gostovanju pri Budućnosti 11. oktobra.

Za varovance trenerja Zvezdana Mitrovića je bilo to prvo v nizu štirih gostovanj. Že čez 48 ur jih čaka dvoboj slovenskega pokala s Perspektivo Ilirijo v Tivoliju, nato se bodo vrnili v Beograd in 27. decembra igrali s Crveno zvezdo, leto 2025 pa bodo končali 30. decembra s tekmo evropskega pokala v Solunu proti Arisu. Tudi 2026 bodo začeli nadvse delovno; 3. januarja bodo gostili Spartak, 6. januarja pa istanbulski Bahcesehir.

Zmaji so ugnali Mego. Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

V Beogradu so nastopili precej oslabljeni. Manjkali so Rok Radović, Ognjen Jaramaz, Cameron Houindo in DJ Stewart. Vseeno so izvrstno odprli tekmo in si z agresivno obrambo v dobrih sedmih minutah priigrali 17 točk prednosti (23:6).

Zaostanek je Mega izničila še v prvem polčasu (37:37), tako da je odločitev o zmagovalcu padla v zadnjih desetih minutah, v katere sta ekipi vstopili poravnani. Cedevita Olimpija je hitro prišla do sedmih točk prednosti (70:63), jih nekaj minut zadržala ter z dvema trojkama Davida Škare in Umoje Gibsona v zadnjih dveh minutah rešila vprašanje zmagovalca (85:72).

Prvi strelec Cedevite Olimpije je bil Aleksej Nikolić s 17 točkami (prosti meti 12:12, trojke 1:7), 13 jih je dosegel Umoja Gibson (met iz igre 4:11, 6 podaj), 12 Thomas Kennedy (met iz igre 6:8, 6 skokov), 11 pa William McNair (met iz igre 4:4).

Krka serijo težkih tekem začela s porazom

Krka - Cluj Foto: U-BT Cluj-Napoca Krka je s porazom začela serijo treh tekem proti ekipam z visokimi cilji v ligi Aba. V Romuniji je morala priznati premoč Cluj-Napoci, ki je bila boljša z 92:82. Novomeščani bodo že v ponedeljek v Tivoliju gostili Partizan, nastope v regionalnem tekmovanju v 2025 pa bodo zaključili 26. decembra v Dubaju.

Prva tekma med romunskim predstavnikom in Krko sredi oktobra v Ljubljani se je končala po podaljšku, srečno so tedaj slavili gostje, tudi tokrat pa je odločitev o zmagovalcu padla šele v zadnjih minutah. Krka je na začetku zadnje četrtine z delnim izidom 12:2 prišla na tri točke zaostanka (79:76), dve minuti pred koncem pa so domači še vedno vodili z zgolj dvema šestimi točkami razlike. Do zmage je Cluj-Napoca prišla zahvaljujoč boljšemu skoku (38:29) in premalo natančni igri Krke v odločilnih minutah.

Victor Bailey je dosegel 18 točk ob metu 6:16 (trojke 1:5), po 17 pa sta jih dodala Žak Smrekar (11 v prvem polčasu) in Mario Ihring, ki jih je skoraj polovico zbral s črte prostih metov.

Oslabljena Ilirija ni še drugič premagala Zadra

Foto: Filip Barbalić Perspektiva Ilirija ni uspela še drugič v ligi Aba premagati Zadra. Brez prvega strelca in podajalca ekipe Wendella Greena in Bineta Prepeliča, ki sta manjkala zaradi lažjih poškodb, je bila v Dalmaciji ves čas v zaostanku in na koncu izgubila z 69:74. Za Ljubljančane je bil to peti zaporedni poraz v ligi Aba.

Zasedba trenerja Stipeta Modrića je bila vseh 40 minut v zaostanku, kljub temu, da je imel Zadar v drugi četrtini že 18 točk prednosti, pa je nadaljevanje odigrala bolj zbrano in prišla do možnosti za preobrat. Na začetku drugega polčasa, zadnje četrtine in v zadnji minuti se je tekmecu približala na štiri točke zaostanka (50:46, 60:56, 73:69), za kaj več pa ji je zmanjkal še en razpoložen košarkar. Dvomestni so bili Mark Padjen z 20 točkami (trojke 3:8, 8 podaj), Edo Murić s 15 točkami in Boban Marjanović, ki je deset od svojih 14 točk dosegel v prvem polčasu.

Kar se tiče slovenskih legionarjev, bo Dubaj Klemna Prepeliča v soboto gostoval pri Studentskem centru Matica Rebca. Split Zorana Dragića pa bo v ponedeljek na delu pri Cluju iz Napoce. Za konec bo Budućnost gostila Vienno Gregorja Glasa.

Liga ABA, zaostala tekma 10. kroga in 11. krog:

Petek, 19. december:

Sobota, 20. december:

Nedelja, 21. december:

Ponedeljek, 22. december:

Lestvica: