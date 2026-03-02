Trije zasloni in 12 metrov luči: to je Volkswagnov digitalni spektakel po kitajsko

Digitalni spektakel za Kitajsko, ergonomija za Evropo. Volkswagen z modelom ID. Era 9X na kitajskem trgu ponuja maksimalno digitalizirano notranjost, medtem ko novi ID. Polo kaže, da se v Evropi znamka vrača k bolj otipljivim rešitvam.

Foto: Volkswagen Skupno podjetje SAIC-Volkswagen je pred uradnim lansiranjem razkrilo notranjost svojega prvega paradnega SUV z električnim podaljševalnikom dosega (EREV) – Volkswagen ID.era 9X. Model, ki naj bi na kitajski trg zapeljal marca, bo največji Volkswagnov model v ponudbi tega partnerstva.

Novi volkswagen ID.eEra 9X je dolg 5,2 metra, širok 1,99 metra in ima dobre tri metre medosne razdalje. Notranjost ponuja šest sedežev, vozniku in sovozniku je namenjen 15,6-palčni osrednji zaslon, potnikom zadaj pa 21,4-palčni zložljiv stropni zaslon. Posebnost je tudi 12,8 metra dolga ambientalna osvetlitev, panoramska streha ter minimalistična armaturna plošča z ozkim instrumentnim zaslonom. Taka zasnova je povsem nasprotna manj digitalni usmeritvi, ki jo Volkswagen napoveduje z novim ID.polom.

Notranjost za Kitajsko in Evropo (novi ID.polo):

Pri ID.polo je smer povsem drugačna kot na Kitajskem

Pri Volkswagnu so namreč držali obljubo in z novim modelom ID.polo začeli občutno prenovo notranjosti svojih evropskih vozil. S prvimi električnimi avtomobili družine ID so stopili na pot polne digitalizacije in minimalizma, kjer so se stikala preselila predvsem na osrednji zaslon. Stikala, občutljiva na dotik, je dobil celo volan. Vse to je zdaj že delno stvar preteklosti.

Novi ID.polo, ki ga v Sloveniji pričakujemo letos jeseni, je pri digitalnem minimalizmu izrazit korak nazaj. Notranjost je sicer še vedno lična in prečiščena, toda pod osrednjim zaslonom so prava stikala in enako tudi na volanu. Konec je tudi z varčevanjem s stikali za odpiranje stranskih stekel na vratih.

Skupaj s kitajskim partnerjem do pravih odgovorov na največjem svetovnem avtomobilskem trgu

ID. Era 9X je del širše strategije, s katero želi skupina na Kitajskem odgovoriti na vse ostrejšo konkurenco domačih proizvajalcev. V letu 2026 načrtuje lansiranje šestih novih elektrificiranih modelov, saj se mora soočati z upadom prodaje in hitrim napredkom kitajskih znamk, ki postajajo tehnološko in cenovno vse bolj konkurenčne.

Pogonski sklop združuje 1,5-litrski turbobencinski motor, ki deluje kot podaljševalnik dosega (range extender), ter električni pogon. Osnovna različica z zadnjim pogonom razvije 220 kilovatov (kW), štirikolesno gnana izvedba pa s skupno močjo 380 kW sodi med zmogljivejše predstavnike segmenta.

Prva dva milijona električnih za Volkswagen

Medtem je Volkswagen na globalni ravni dosegel pomemben mejnik – kupcem je dobavil dva milijona povsem električnih vozil. Jubilejni avtomobil, Volkswagen ID.3, je bil izdelan v tovarni Zwickau in predan kupcu v Dresdnu. Električna preobrazba znamke se je začela leta 2013 z modelom e-up!, danes pa jo nosi celotna družina ID.

Ključni stebri električnega uspeha so modeli volkswagen ID.4 (okoli 901 tisoč dobavljenih vozil, kar vključuje tudi že ukinjeni model ID.5), volkswagen ID.3 (628 tisoč) in volkswagen ID.7 (132 tisoč). Volkswagen je danes vodilni ponudnik električnih vozil v Nemčiji in Evropi ter eden največjih proizvajalcev električnih avtomobilov na svetu.

Razvoj dogodkov kaže na dvojno strategijo: na Kitajskem želi Volkswagen z lokalnimi partnerji odgovoriti na domačo konkurenco z velikimi in tehnološko bogatimi modeli, v Evropi pa utrjuje položaj med vodilnimi ponudniki električnih vozil. Elektrifikacija tako ostaja osrednja os transformacije ene največjih avtomobilskih skupin na svetu.

