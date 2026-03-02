Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ž. L., Špela Lenart

2. 3. 2026,
5.27

9 minut

Thermometer Blue 0,77

Ponedeljek, 2. 3. 2026, 5.27

9 minut

Liga NBA, 1. marec

V živo: Lakersi na dobri poti, Dončić navdušil z noro trojko

Ž. L., Špela Lenart

Thermometer Blue 0,77
Luka Dončić, Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers se merijo s Sacramentom. | Foto Reuters

Los Angeles Lakers se merijo s Sacramentom.

Foto: Reuters

Pester nedeljski spored v ligi NBA prinaša 11 tekem. Luka Dončić in Los Angeles Lakers se pravkar na domačem parketu merijo s skromnim Sacramentom. Zasedba JJ Redicka igra v kompletni zasedbi, po bolezni je nared Rui Hachimura.

Učinek Luke Dončića v prvih treh četrtinah: 28 točk (6/8 za 2, 4/8 za 3, 4/7 prosti meti), 5 skokov, 9 asistenc, 1 ukr. žoga, 1 blokada, 1 izg. žoga v 29:13

Štirinajst zmag in kar 47 porazov. Takšen je trenutni izkupiček Sacramenta vse razen 48. poraza pa bi v noči na nedeljo predstavljalo presenečenje in veliko razočaranje za navijače Lakersov. Kralji so najskromnejša ekipa rednega dela letošnje lige NBA, a so v zadnjih dneh vseeno kazali nekoliko boljšo formo; po seriji 16 zaporednih porazov so na zadnjih treh tekmah vknjižili dve zmagi, zadnjo proti Dallasu.

Lakersi proti Sacramentu lovijo drugo zaporedno zmago, trener JJ Redick pa računa na popolno zasedbo, saj je po bolezni okreval Rui Hachimura, kljub temu da je bil na back to back tekmi pod vprašajem nastop LeBrona Jamesa, pa je ta stopil na parket. 41-letni veteran je ob Dončiću, Marcusu Smartu, Austinu Reavesu in Deandreju Aytonu odprl domačo tekmo. Slovenski as se je takoj podpisal pod dve zaporedni asistenci, po protinapadu in norem zabijanju Jamesa po podaji na alley-oop s strani Reavesa pa so Lakersi odločen začetek kronali z izidom 10:2, gostje pa so tako hitro posegli po minuti odmora. Tudi ta Sacramentu ni prinesel želenega, slabih šest minut pred koncem prve četrtine pa so Jezerniki po košu Aytona prvič na tekmi povedli z dvomestno razliko (19:8).

Lakersi so poletno prvo četrtino dobili s 36:18, Kralji so v prvih dvanajstih minutah imeli le 36-odstotni izkupiček meta iz igre (8/22; met za tri 0/5), izgubili so šest žog. Pri Lakersih je z dvanajstimi točkami prednjačil novopečeni 27-letnik Dončić.

Dončić je prvi polčas končal s 15 točkami. | Foto: Reuters Dončić je prvi polčas končal s 15 točkami. Foto: Reuters

Na začetku druge četrtine na +21

Po trojki Luka Kennarda na začetku druge četrtine so Lakersi prvič na tekmi presegli vodstvo z več kot 20 točkami naskoka (39:18). Jezerniki so tudi v nadaljevanju druge četrtine držali nadzor nad dogajanjem na parketu, kljub visokemu vodstvu pa je dobrih šest minut in pol pred koncem prvega polčasa po prekršku Maxija Kleberja nad Malikom Monkom, slednji izgubil živce, v dogajanje se je vpletel še Russell Westbrook, tako da je nekoliko napeto dogajanje ob vodstvu Lakersov z 51:31 z minuto odmora prekinil Redick

Lakersi so v zadnjih dveh minutah druge četrtine nekoliko zaspali, Sacramento pa se je do glavnega odmora približal na 49:64. Sacramento je v prvem polčasu izgubil 12 žog, Lakersi so jih na drugi strani sedem, a so imeli tudi osem ukradenih žog. Med najbolj zaslužnimi za prednost Jezernikov pa je bil zagotovo Dončić, ki je v prvem polčasu 15 točkam dodal še osem asistenc.

Sacramento dvakrat na -10

Kings so na začetku tretje četrtine poskrbeli za nekaj nervoze in nejevolje na strani Lakersov, Westbrook je po treh minutah igre v tretjem delu svojo ekipo popeljal na -10 (58:68), enako je zatem uspelo tudi Raynaudu (60:70), a bližje od tega Sacramento ni mogel. Po uspešnem prodoru Dončića je prednost Lakersov 4:40 pred koncem tretje četrtine znova presegla mejo 20 točk (83:62), tudi zatem pa je glavna beseda pripadla Jezernikom. Navduševal je Dončić, ki je 3:38 pred koncem tretjega dela navdušil z neverjetno trojko, potem ko je izgubil ravnotežje in je že delovalo, da se je znašel v izgubljenem položaju, pa je praktično izven ravnotežja v svojem slogu uspešno unovčil met za tri. Z uspešnim metom za tri pa je tik pred zvokom sirene tretjo četrtino sklenil James, ki je Lakerse v zadnjih dvanajst minut popeljal z vodstvom 96:76. 

Nora trojka Dončića:

Klavrn izkupiček Dallasa se nadaljuje

Košarkarji Dallas Mavericks so proti prvakom Oklahome City Thunder izgubili še svojo 13. od zadnjih 15 tekem. Aktualni prvaki so tako dobili še svojo tretjo medsebojno srečanje v tej sezoni, potem ko so vodili z največ 22 točkami razlike. Shai Gilgeous-Alexander je tekmo končal pri 30 točkah (12/20 met iz igre), Chat Holmgren je 19 točkam dodal devet skokov. Pri Dallasu, ki še vedno pogreša Cooperja Flagga, je Caleb Martin vknjižil 18 točk, po 14 sta jih dosegla Max Christie in Brandon Williams.

Knicksi so ugnali Spurse. | Foto: Reuters Knicksi so ugnali Spurse. Foto: Reuters Konec niza Spursov, poraz Denverja

Na prvi tekmi dneva so New York Knicks s 114:89 ugnali San Antonio Spurs, ki so tako končali niz kar enajstih zaporednih zmag, potem ko so februar končali brez enega samega poraza. Knicks so v prvem polčasu poskrbeli za delni izid kar 26:2, kar je bilo na koncu dovolj za zmago in prvi poraz Spursov po 31. januarju. Mikal Bridges je ob zmagi dosegel 25 točk, za Spurse je Victor Wembanyama 25 točkami dodal 13 skokov.

Minnesota Timberwolves so s 117:108 zmagali na gostovanju pri Denver Nuggets in tako še zaostrili boj za boljše izhodišče v končnici v izenačenem zahodu. Minnesota je v ob poskusih Denverja v zadnji četrtini odgovorila s petimi zaporednimi trojkami, Nuggets pa se niso približali na manj kot sedem točk zaostanka. Denverju ni pomagalo niti 35 točk, 13 skokov in devet asistenc Nikole Jokića, Anthony Edwards je za Minnesoto prispeval 21 točk.

Liga NBA, 1. marec:

Lestvici

Luka Dončić_thumb
Sportal Luka Dončić je veliko tvegal #video
Jalen Duren Cleveland Cavaliers
Sportal Kandidati za prvaka igrali podaljšek, Dallas pa niza poraze
Oklahoma City Thunder Dallas Mavericks Sacramento Kings Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić Liga NBA Liga NBA
