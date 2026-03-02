Vse kaže, da sta igralca Zendaya in Tom Holland svojo večletno zvezo kronala s poroko, to pa storila daleč stran od oči javnosti.

Da sta Zendaya in Tom Holland poročena, je medijem razkril zvezdniški stilist Law Roach. "Poroka se je že zgodila, zamudili ste jo," je stilist in Zendayin bližnji prijatelj dejal na rdeči preprogi podelitve Actor Awards. Ko so ga novinarji vprašali, ali je to res, je v smehu dejal: "Zelo res je."

Ameriška igralka in britanski igralec svojo zvezo, ki traja že pet let, skrbno skrivata pred očmi javnosti, vse, kar o njiju pride v medije, so bolj ali manj govorice. Januarja lani so na primer zakrožile govorice, da sta se zaročila, potem ko je Zendaya na podelitvi zlatih globusov na levem prstancu nosila diamantni prstan.

"Do svoje zveze sva izjemno zaščitniška," je Holland pred tremi leti dejal v intervjuju za The Hollywood Reporter, "nikomur nisva ničesar dolžna, to je najino in ni povezano z najinima karierama."