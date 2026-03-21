V petek je bila v Zagrebu velika poroka, na kateri je bilo med svati veliko znanih hrvaških športnikov. Poročil se je namreč predsednik Hrvaške nogometne zveze, njegova nevesta pa je bila ena od najbogatejših Hrvatic.

Zagrebški hotel Westin je v petek gostil razkošno svatbo Nike Perenčević, hčerke enega najbogatejših Hrvatov Mihajla Perenčevića, in predsednika Hrvaške nogometne zveze Marijana Kustića.

Na slavje je prišla vrsta znanih obrazov iz sveta nogometa pa tudi drugih športov, med svati je bil Kustićev tesni sodelavec, sicer nekdanji legendarni vratar Stipe Pletikosa, prav tako je bil med povabljenimi prvi mož Uefe Aleksander Čeferin.

Aleksander Čeferin ob prihodu na poročno slavje Foto: Matija Habljak/Pixsell

Da sta Nika Perenčević in Marijan Kustić v zvezi, se je v javnosti razvedelo konec lanskega leta, ko so ju skupaj opazili na koncertu klape Intrade, že januarja letos pa so začele krožiti govorice, da se pripravljata na poroko.

Za nobenega od njiju to ni prvi zakon, zanj je drugi, za Niko Perenčević pa že tretji. Lansko poletje se je ločila od Emila Tedeschija mlajšega, sina prvega moža Atlantic Grupe Emila Tedeschija, s katerim ima enega otroka, iz prvega zakona pa še tri.