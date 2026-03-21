Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sobota,
21. 3. 2026,
10.02

9 ur, 45 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
poroka Marijan Kustić Nika Perenčević

Sobota, 21. 3. 2026, 10.02

9 ur, 45 minut

Tretja poroka premožne Hrvatice, njen ženin je prvi mož hrvaškega nogometa

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 3,77
Marijan Kustić, Nika Perenčević | Marijan Kustić in Nika Perenčević na koncertu klape Intrade decembra lani, ko sta se prvič pojavila skupaj v javnosti. | Foto Luka Antunac/Pixsell

Marijan Kustić in Nika Perenčević na koncertu klape Intrade decembra lani, ko sta se prvič pojavila skupaj v javnosti.

Foto: Luka Antunac/Pixsell

V petek je bila v Zagrebu velika poroka, na kateri je bilo med svati veliko znanih hrvaških športnikov. Poročil se je namreč predsednik Hrvaške nogometne zveze, njegova nevesta pa je bila ena od najbogatejših Hrvatic.

Zagrebški hotel Westin je v petek gostil razkošno svatbo Nike Perenčević, hčerke enega najbogatejših Hrvatov Mihajla Perenčevića, in predsednika Hrvaške nogometne zveze Marijana Kustića.

Na slavje je prišla vrsta znanih obrazov iz sveta nogometa pa tudi drugih športov, med svati je bil Kustićev tesni sodelavec, sicer nekdanji legendarni vratar Stipe Pletikosa, prav tako je bil med povabljenimi prvi mož Uefe Aleksander Čeferin.

Aleksander Čeferin ob prihodu na poročno slavje

Da sta Nika Perenčević in Marijan Kustić v zvezi, se je v javnosti razvedelo konec lanskega leta, ko so ju skupaj opazili na koncertu klape Intrade, že januarja letos pa so začele krožiti govorice, da se pripravljata na poroko.

Za nobenega od njiju to ni prvi zakon, zanj je drugi, za Niko Perenčević pa že tretji. Lansko poletje se je ločila od Emila Tedeschija mlajšega, sina prvega moža Atlantic Grupe Emila Tedeschija, s katerim ima enega otroka, iz prvega zakona pa še tri.

Ločitev po šestih letih: razpadel je zakon hrvaških bogatašev
poroka Marijan Kustić Nika Perenčević
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.