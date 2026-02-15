Mlada igralka Maya Hawke, sicer znana tudi po svojih slavnih starših Umi Thurman in Ethanu Hawku, je za valentinovo dahnila usodni da.

Maya Hawke se je ta konec tedna poročila s pevcem Christianom Lee Hutsonom, obkrožena z družino in prijatelji. Ameriški mediji poročajo, da je šlo za presenetljivo in skrivno poroko, ki pa so jo vseeno ujeli tudi paparaci in mimoidoči v New Yorku.

Slovesnost je potekala v cerkvi St. George’s Episcopal, praznovanje pa se je kasneje nadaljevalo v zasebnem klubu The Players.

Med gosti je bilo veliko znanih obrazov, med njimi tudi Mayini slavni soigralci iz izjemno priljubljene serije Stranger Things. Seveda pa nista manjkala njena slavna starša Uma Thurman in Ethan Hawke, ki je hčerko pospremil do oltarja.

Maya in Christian sta par že tri leta, sprva sta bila prijatelja, nato pa se je njun odnos razvil v romantičnega. 27-letna igralka je že v več intervjujih dejala, da zelo priporoča zveze, ki zrastejo iz prijateljstva, saj partnerja drug drugega dobro poznata in se razumeta na globlji ravni.

