Britansko letalsko oporišče Akrotiri na Cipru je bilo tarča napada z dronom. Britansko obrambno ministrstvo je minulo noč potrdilo napad in sporočilo, da v njem ni bil nihče poškodovan, poročajo tuje tiskovne agencije.

Osebje oporišča Akrotiri je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA dobilo navodilo, naj ostane na mestu in počaka na nadaljnja navodila, saj ni mogoče izključiti možnosti nadaljnjih napadov.

Po poročanju več ciprskih novičarskih portalov je bilo eksplozije in sirene slišati tudi v bližnjem mestu Limasol.

Ciprski predsednik Nikos Hristodulides je ob tem poudaril, da Ciper na noben način ne sodeluje in ne namerava sodelovati v nobeni vojaški operaciji. Po poročanju televizijske mreže Al Jazeera je dodal, da je v stalnem stiku z evropskimi in drugimi voditelji glede razvoja dogodkov.

Združeno kraljestvo ima na Cipru dve letalski oporišči. Britanski premier Keir Starmer je v nedeljo sporočil, da je Združeno kraljestvo sprejelo zahtevo ZDA za uporabo britanskih oporišč za obrambo proti Iranu.

"ZDA so zaprosile za dovoljenje za uporabo britanskih oporišč za ta specifičen in omejen obrambni namen. Odločili smo se, da sprejmemo to zahtevo, da bi Iranu preprečili izstreljevanje raket po celotni regiji," je dejal v videoposnetku, objavljenem na družbenem omrežju X.