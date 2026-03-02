Francija, Nemčija in Velika Britanija so izrazile pripravljenost braniti svoje interese in zaveznice v Zalivu z obrambnimi ukrepi proti Iranu, so v nedeljo sporočili voditelji trojice držav, katerih oporišča oz. vojaki v regiji so bili pretekli konec tedna prav tako tarče iranskih napadov. Obenem so na območju številni drugi njihovi državljani.

"Sprejeli bomo korake za obrambo svojih interesov in interesov naših zaveznic v regiji, potencialno prek ustreznih in sorazmernih obrambnih ukrepov za uničenje iranskih zmogljivosti za izstrelitve raket in dronov," so v skupni izjavi navedli francoski predsednik Emmanuel Macron, nemški kancler Friedrich Merz in britanski premier Keir Starmer ter pri tem napovedali sodelovanje z ZDA in zaveznicami v regiji.

Ob tem so kot nekritične in nesorazmerne kritizirali napade Irana na države v regiji, vključno s tistimi, ki niso sodelovale v začetnih napadih ZDA in Izraela na tarče v Iranu, češ da so ti ogrozili tudi njihove vojake in civiliste po vsej regiji.

Iran je po ameriško-izraelskih napadih, ki sta jih državi sprožili v soboto, odgovoril z nizom izstrelitev raket in dronov nad več zalivskih držav, pri čemer naj bi bile njegove tarče ameriška oporišča.

Tarča nemško in francosko vojaško oporišče

Nemčija je v nedeljo potrdila, da je bila v iranskih napadih zadeta vojaška baza blizu Erbila v Iraku, kjer so nastanjeni vojaki iz različnih držav. Tarča je bilo tudi nemško vojaško oporišče na vzhodu Jordanije, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil tiskovni predstavnik vojske. Žrtev v napadih ni bilo.

V iranskem napadu je bilo v nedeljo zadeto tudi francosko mornariško oporišče v Združenih arabskih emiratih. Macron je v odzivu napovedal okrepitev obrambne podpore državam, s katerimi imajo sklenjene ustrezne sporazume.

Da je Francija pripravljena braniti zalivske države in Jordanijo, je danes potrdil tudi francoski zunanji minister Jean-Noël Barrot. Po njegovih besedah je v državah v regiji kot rezidentov in začasnih obiskovalcev 400 tisoč francoskih državljanov.

Ponoči napadli britansko letalsko oporišče na Cipru

Ponoči je bilo tarča napada z dronom še britansko letalsko oporišče Akrotiri na Cipru. Že v nedeljo je Starmer opozoril na ogroženost tako britanskih interesov kot državljanov v regiji. Med drugim je bilo v napadu na vojaško oporišče v Bahrajnu po njegovih besedah skoraj zadeto britansko osebje.

Potrdil je, da so njihova letala že prestregla nekaj iranskih napadov in da je London ZDA dovolil uporabo britanskih oporišč. Meni namreč, da je edini način za ustavitev iranskih napadov uničenje raket pri njihovem viru – bodisi v skladiščih bodisi na izstreliščih, poročajo tuje tiskovne agencije.