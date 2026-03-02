Italijanski minister Crosetto ujet v Dubaju. Ponj je prišlo vojaško letalo.

Italijanski obrambni minister Guido Crosetto se je v nedeljo vrnil v Italijo iz Dubaja, kjer je obtičal z družino, potem ko so bili poleti zaradi ameriških in izraelskih napadov na Iran prekinjeni. Minister je pred tem zapustil Rim s civilnim letalom, da bi se pridružil družini, ki je že bila na počitnicah v Dubaju. V Italijo naj bi se vrnil že v soboto popoldne, a je moral zaradi zaprtja zračnega prostora poiskati drugačno rešitev.

Crosetto je v intervjuju za Repubblico pojasnil, da je bil v Dubaju "brez spremstva", ko so razmere na Bližnjem vzhodu doživele "nepričakovano pospešitev". Kljub temu je poudaril, da je bil tudi v tujini dejaven ter sodeloval v diplomatskih in operativnih stvareh, vključno s pogovori z evropskimi in bližnjevzhodnimi partnerji ter Pentagonom.

Minister je zagotovil, da v Dubaj ni šel skrivaj pred vlado, ampak da je zaradi družinske narave potovanja zavrnil spremstvo in uporabil civilno letalo.

Sto rientrando in italia continuando a gestire da ieri la situazione delicata con tutti gli strumenti tecnici necessari per farlo anche all’estero.

Rientrerò come ovvio da solo, per evitare l’esposizione ad ulteriori pericoli ad altri che viaggiando con me in condizioni attuali… — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) March 1, 2026

Kako je potekala vrnitev?

Za vrnitev v Italijo je Crosetto uporabil italijansko vojaško letalo gulfstream G550, pred tem pa se je po kopnem iz Združenih arabskih emiratov prebil v sosednji Oman. Letalo je iz Italije odletelo posebej zanj. Minister je pojasnil: "Vračam se sam in plačam trikratno ceno običajnega prevoza za potnike na državnih poletih." S tem se je želel izogniti polemikam glede uporabe javnih sredstev.

"Vračam se sam, da ne bi izpostavljal drugih nadaljnji nevarnosti, saj bi lahko bil v trenutnih okoliščinah ogrožen vsak, ki potuje z mano. Vračam se z vojaškim letalom in svojo družino bom pustil tukaj," je zapisal na omrežju X.

Kljub temu se je v Italiji že sprožila politična polemika

Opozicija premierki Giorgii Meloni očita hvalisanje s prijateljevanjem z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki po njegovih besedah vlade ni obvestil o ameriško-izraelskih napadih na Iran, zaradi česar je moral obrambni minister prositi za evakuacijsko pomoč kot običajen turist. Predsednik stranke Gibanje petih zvezd Giuseppe Conte je izjavil: "Ugotovili smo, da se je naš minister za obrambo znašel na napačnem kraju ob napačnem času, povsem nevede pod raketami, ki so mu padale nad glavo."

Kritični komentatorji opozarjajo, da v italijanski vladi in obveščevalni službi niso vedeli za Crosettovo potovanje v Dubaj. "V tej vladi očitno pozabljajo, da je obramba stalna funkcija, ne honorarna naloga, ki jo lahko za konec tedna prekineš zaradi poti v Dubaj," so zapisali. Gibanje petih zvezd naj bi zdaj zahtevalo ministrov odstop.