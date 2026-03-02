Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Ponedeljek,
2. 3. 2026,
10.38

minister italija ZDA vojna Dubaj Izrael Iran

Italijanski minister Crosetto ujet v Dubaju. Ponj je prišlo vojaško letalo.

Guido Crosetto | "Vračal se bom, kot je logično, sam, da bi se izognil izpostavljanju drugih dodatnim nevarnostim, ki bi jih lahko doživeli, če bi potovali z mano v trenutnih razmerah," je dejal minister. | Foto Reuters

"Vračal se bom, kot je logično, sam, da bi se izognil izpostavljanju drugih dodatnim nevarnostim, ki bi jih lahko doživeli, če bi potovali z mano v trenutnih razmerah," je dejal minister.

Foto: Reuters

Italijanski obrambni minister Guido Crosetto se je v nedeljo vrnil v Italijo iz Dubaja, kjer je obtičal z družino, potem ko so bili poleti zaradi ameriških in izraelskih napadov na Iran prekinjeni. Minister je pred tem zapustil Rim s civilnim letalom, da bi se pridružil družini, ki je že bila na počitnicah v Dubaju. V Italijo naj bi se vrnil že v soboto popoldne, a je moral zaradi zaprtja zračnega prostora poiskati drugačno rešitev.

Crosetto je v intervjuju za Repubblico pojasnil, da je bil v Dubaju "brez spremstva", ko so razmere na Bližnjem vzhodu doživele "nepričakovano pospešitev". Kljub temu je poudaril, da je bil tudi v tujini dejaven ter sodeloval v diplomatskih in operativnih stvareh, vključno s pogovori z evropskimi in bližnjevzhodnimi partnerji ter Pentagonom.

Minister je zagotovil, da v Dubaj ni šel skrivaj pred vlado, ampak da je zaradi družinske narave potovanja zavrnil spremstvo in uporabil civilno letalo.

Kako je potekala vrnitev?

Za vrnitev v Italijo je Crosetto uporabil italijansko vojaško letalo gulfstream G550, pred tem pa se je po kopnem iz Združenih arabskih emiratov prebil v sosednji Oman. Letalo je iz Italije odletelo posebej zanj. Minister je pojasnil: "Vračam se sam in plačam trikratno ceno običajnega prevoza za potnike na državnih poletih." S tem se je želel izogniti polemikam glede uporabe javnih sredstev.

"Vračam se sam, da ne bi izpostavljal drugih nadaljnji nevarnosti, saj bi lahko bil v trenutnih okoliščinah ogrožen vsak, ki potuje z mano. Vračam se z vojaškim letalom in svojo družino bom pustil tukaj," je zapisal na omrežju X.

Opozicija premierki Giorgii Meloni očita hvalisanje s prijateljevanjem z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki po njegovih besedah vlade ni obvestil o ameriško-izraelskih napadih na Iran.

Kljub temu se je v Italiji že sprožila politična polemika

Opozicija premierki Giorgii Meloni očita hvalisanje s prijateljevanjem z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki po njegovih besedah vlade ni obvestil o ameriško-izraelskih napadih na Iran, zaradi česar je moral obrambni minister prositi za evakuacijsko pomoč kot običajen turist. Predsednik stranke Gibanje petih zvezd Giuseppe Conte je izjavil: "Ugotovili smo, da se je naš minister za obrambo znašel na napačnem kraju ob napačnem času, povsem nevede pod raketami, ki so mu padale nad glavo."

Kritični komentatorji opozarjajo, da v italijanski vladi in obveščevalni službi niso vedeli za Crosettovo potovanje v Dubaj. "V tej vladi očitno pozabljajo, da je obramba stalna funkcija, ne honorarna naloga, ki jo lahko za konec tedna prekineš zaradi poti v Dubaj," so zapisali. Gibanje petih zvezd naj bi zdaj zahtevalo ministrov odstop.

