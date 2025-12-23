Olimpija v uvodni pokalni poslastici premagala Ilirijo

Košarkarji Cedevite Olimpije, branilci pokalnega naslova, so v prvi četrtfinalni tekmi košarkarskega pokala Spar v dvorani Tivoli v ljubljanskem spopadu premagali Perspektivo Ilirijo (84:78). Po prvem polčasu je bil rezultat izenačen (36:36), zmaji pa so si odločilno prednost zagotovili v zadnji četrtini. Obračun Rogaške in Krke bo na sporedu v torek prihodnji teden, ostala srečanja, tudi povratna, pa bodo odigrana po novem letu.

Pokalni naslov so v prejšnji sezoni osvojili košarkarji Cedevite Olimpije, ki so v finalu s 102:71 nadigrali novomeško Krko. Ljubljanski košarkarji lovijo peto zaporedno pokalno lovoriko, do katere so oddaljeni še tri korake.

V prvi četrtfinalni tekmi so bili v dvorani pod Rožnikom boljši od Ilirije (84:78). Če bodo ubranili prednost na povratni tekmi, si bodo zagotovili preboj med štiri najboljše.

Foto: Filip Barbalić Foto: Filip Barbalić Foto: Filip Barbalić

V nadaljevanje pred zaključnim turnirjem se bodo uvrstile tiste ekipe, ki bodo boljše iz obeh medsebojnih tekem.

Zaključni turnir bo tudi v tej sezoni potekal hkrati za košarkarje in košarkarice in bo 19. in 20. februarja 2026, so še sporočili iz KZS. Ženske bodo igrale le finalno tekmo, moški pa še polfinalni.

