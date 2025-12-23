Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtorji:
R. P., Š. L.

Torek,
23. 12. 2025,
19.43

Osveženo pred

21 minut

Pokal spar

Pokal Spar, četrtfinale

Olimpija v uvodni pokalni poslastici premagala Ilirijo

Ilirija Olimpija | Perspektivo Ilirija in Cedevita Olimpija se merita v prvem četrtfinalu. | Foto Filip Barbalić

Perspektivo Ilirija in Cedevita Olimpija se merita v prvem četrtfinalu.

Foto: Filip Barbalić

Košarkarji Cedevite Olimpije, branilci pokalnega naslova, so v prvi četrtfinalni tekmi košarkarskega pokala Spar v dvorani Tivoli v ljubljanskem spopadu premagali Perspektivo Ilirijo (84:78). Po prvem polčasu je bil rezultat izenačen (36:36), zmaji pa so si odločilno prednost zagotovili v zadnji četrtini. Obračun Rogaške in Krke bo na sporedu v torek prihodnji teden, ostala srečanja, tudi povratna, pa bodo odigrana po novem letu.

Pokalni naslov so v prejšnji sezoni osvojili košarkarji Cedevite Olimpije, ki so v finalu s 102:71 nadigrali novomeško Krko. Ljubljanski košarkarji lovijo peto zaporedno pokalno lovoriko, do katere so oddaljeni še tri korake.

V prvi četrtfinalni tekmi so bili v dvorani pod Rožnikom boljši od Ilirije (84:78). Če bodo ubranili prednost na povratni tekmi, si bodo zagotovili preboj med štiri najboljše.

Ilirija Olimpija | Foto: Filip Barbalić Foto: Filip Barbalić Ilirija Olimpija | Foto: Filip Barbalić Foto: Filip Barbalić Ilirija Olimpija | Foto: Filip Barbalić Foto: Filip Barbalić

V nadaljevanje pred zaključnim turnirjem se bodo uvrstile tiste ekipe, ki bodo boljše iz obeh medsebojnih tekem.

Zaključni turnir bo tudi v tej sezoni potekal hkrati za košarkarje in košarkarice in bo 19. in 20. februarja 2026, so še sporočili iz KZS. Ženske bodo igrale le finalno tekmo, moški pa še polfinalni.

Pokal Spar, četrtrfinale

Prve tekme:

Petek, 23. december:

Torek, 30. december:

Sobota, 3. januar 2026:

Nedelja, 4. januar:

Povratne tekme:

Torek, 6. januar:

Torek, 13. januar:

Torek, 10. februar:

Ponedeljek, 16. februar:

Pokal spar
