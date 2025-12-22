Košarkarji Krke so v ponedeljek v Hali Tivoli proti favoriziranemu Partizanu v okviru 11. kroga lige ABA pokazali odločen obraz, a na koncu klonili z 92:99. Obračun se je sicer zapisal v zgodovino, saj je član beograjske ekipe Duane Washington s kar 48 točkami dosegel strelski rekord jadranske lige. Po desetih tekmah v ligi ABA so Novomeščani pri dveh zmagah, trener Dejan Jakara pa je zadovoljen z dozdajšnjim delom sezone. Spregovoril je tudi o odhodu Lovra Buljevića, ki je na lastno željo zapustil Novo mesto.

Prvo ime ponedeljkovega košarkarskega dogajanja v Hali Tivoli je bil z naskokom 25-letni Duane Washington, ki se je ob zmagi Partizana nad Krko podpisal pod kar 48 točk, zadel je deset trojk iz 14 poskusov in imel statistični indeks 46. "Na žalost so imeli preveč razigranega Washingtona. Odigrali smo odlično tekmo, na koncu smo celo dobili skupni indeks. Naredili smo nekaj napak, Washington je zadel tudi nekaj težkih oz. nemogočih metov. Fantom nimam kaj zameriti, poskušali smo ga tudi podvajati, pa je še vedno zadeval. Izredno težko ga je bilo kriti in on je bil tisti odločilni dejavnik, pa še nekaj skokov v napadu v zadnji četrtini, ki bi jih morali pobrati, da bi bili na koncu bližje," je v prvem komentarju po tekmi dejal trener Krke Dejan Jakara.

"Fantom nimam kaj zameriti, mislim, da so odigrali fenomenalno tekmo. Ni bilo lahko, imeli smo dolgo potovanje v Cluj in nazaj, časa za pripravo ni bilo veliko. Prav tako nismo vedeli, v kakšni postavi bodo nastopili, a odigrali so z najmočnejšo zasedbo," je še dodal Jakara.

Duane Washington je bil nezaustavljiv. Foto: Filip Barbalić

Rekorder Washington nezaustavljiv

Krka je sicer z izjemo prve četrtine proti Partizanu, ki ga je v zadnjih tednih močno vznemiril odhod trenerja Željka Obradovića, pokazala odlično predstavo, ki ji je na koncu v končnici zmanjkala le pika na i. A kljub porazu pri trenerju Jakari ni bilo grenkega priokusa. "Vsem ekipam se to dogaja. Moštva, kot je Partizan, dobro pritisnejo, potem težko prideš do dobrih položajev, sam sem morda pričakoval še nekoliko agresivnejšo igro v drugem polčasu," je dejal Jakara.

"Na koncu pa je Washington odločil tekmo, ni podajal, o tem niti ni razmišljal, res je fenomenalen igralec, mi takšne atletike nimamo oz. nam je za obrambo ena na ena v takšnem primeru primanjkuje. Zato smo poskušali s podvajanjem, nekaj trojk je dal tudi čez roko, tudi ob spremembi obrambe ni pomagalo. Kot sem rekel, ni grenkega priokusa, ta bi bil, če bi mi delali grozne napake. Kljub temu da je dal skoraj 50 točk, pa so se na koncu namučili za zmago, kar pomeni, da smo imeli dobro tekmo," je še dodal strateg Krke.

Lovro Urbiha se je izkazal za odlično okrepitev, proti Partizanu je bil s 17 točkami najboljši strelec Krke. Foto: Filip Barbalić

Krka je do zdaj v ligi ABA dobila dve od desetih tekem, s čimer zaseda zadnje mesto v skupini A, a so stvari še daleč od odločenega, česar se zaveda tudi trener Jakara. V državnem prvenstvu pa je novomeška zasedba z le enim porazom na 12 tekmah na prvem mestu.

"Moramo biti zadovoljni, vedno je lahko boljše. Razen tekme s Heliosom doma nismo imeli praktično nobenega 'kiksa', pa še tam je odločila zadnja četrtina. Na drugih tekmah smo tiste, ki smo jih morali, tudi dobili. Tisto, kar pa bi lahko, na žalost nismo, med drugim tekmi z Dubajem in Clujem. Kar se je od fantov pred sezono pričakovalo, tudi počnejo. Morate vedeti, da je tukaj tudi veliko ponudb drugih klubov z višjimi zneski, zato mogoče nekateri z glavo niso popolnoma pri stvari," je opozoril Jakara.

Pri Krki so se pred dnevi poslovili od Lovra Buljevića, ki je želel oditi, v Novem mestu pa so nato ukrepali v obliki sklenitve sodelovanja s 23-letnim latvijskim košarkarjem Krišsom Helmanisom. "Zdaj je opravil en teden treningov, mislim, da bo za nas pozitivna okrepitev, razume košarko, je zelo pozitiven in nam daje širino. Lovro je hotel oditi, prepričan je bil, da igra premalo, da bi moral dobiti več priložnosti po prejšnji sezoni. Igralcev, ki želijo oditi, ne bom prosil, da ostanejo. Hitro smo se morali odzvati, visokih igralcev na trgu ni. Pri njem smo že pri skavtiranju videli, da gre za pametnega igralca, v tem obdobju, ko je več tekem kot treningov, to pride prav," pravi.

Veliko priložnosti dobiva tudi 19-letni Žak Smrekar. Foto: Filip Barbalić

"Nomadstvo" ne predstavlja težav

Ob nekaterih kadrovskih težavah pa so Novomeščani še pred začetkom sezone vsaj za nekaj časa ostali brez dvorane Leona Štuklja, ki je bila v sredini septembra ob hudih nalivih poplavljena in še ni nared za igranje tekem. Nekaj domačih tekem so tako odigrali v Hali Tivoli, pa tudi v Stožicah, tekme državnega prvenstva pa v novomeški dvorani Marof. "To vsaj za zdaj ne predstavlja posebne težave. Nasprotnikom je verjetno sicer težje igrati v dvorani Leona Štuklja, ki je malce posebna, a tudi preostale tekme letos, ki smo jih igrali drugje, torej v Stožicah, Tivoliju in tudi Marofu, smo odigrali dobro. Za zdaj tega ne vidim kot težavo," pravi trener Krke, ki je povsem osredotočen na cilje iz tekme v tekmo.

"Za zdaj se še ne obremenjujejo z drugim delom sezone niti z drugimi ekipami. Druge ekipe spremljam in gledam toliko, kot je treba v pripravi na tekmo. Osredotočamo se iz tekme v tekmo tako na državnem prvenstvu kot v ligi ABA. V tem delu nas čakajo še tekme doma, ko jih moramo dobiti nekaj, da bomo šli lažje v tisti drugi del. Stvari se lahko hitro obrnejo," je pred povratkom v Novo mesto še opozoril Jakara.

