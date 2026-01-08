Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Iz KK Krka v Beijing Shougang Ducks

Američan Victor Bailey se iz Novega mesta seli na Kitajsko

Victor Bailey | Američan Victor Bailey se iz Novega mesta seli v Peking, kjer bo kariero nadaljeval v klubu Beijing Shougang Ducks. | Foto KK Krka Novo mesto

Američan Victor Bailey se iz Novega mesta seli v Peking, kjer bo kariero nadaljeval v klubu Beijing Shougang Ducks.

Foto: KK Krka Novo mesto

Ameriški košarkar Victor Bailey zapušča novomeško Krko in bo svojo športno pot nadaljeval na Kitajskem, so sporočili iz Košarkarskega kluba Krka.

Ameriški košarkar Victor Bailey, ki je bil s povprečjem dobrih 17 doseženih točk na tekmo peti strelec lige ABA in pomemben član novomeške zasedbe pod vodstvom Dejana Jakare, bo kariero nadaljeval v kitajskem klubu Beijing Shougang Ducks, enim izmed vodilnih klubov v tamkajšnjem prvenstvu.

Klub bo za njegov predčasen odhod prejel ustrezno denarno odškodnino, so sporočili iz KK Krka, kjer so se Baileyu zahvalili za profesionalen odnos, predanost in prispevek v dresu Krke ter mu zaželeli veliko sreče ter uspeha na nadaljnji športni poti.

Bailey je v ligi Aba Krki pomagal do treh zmag v skupini A, v povprečju pa je na 12 tekmah dosegel 17,1 točke in 2,9 skoka na tekmo. V domačem prvenstvu je Krka dobila 11 od 12 tekem, Bailey pa je na osmih tekmah v 22,4 minute na parketu dosegel po 18,3 točke ob 3,6 skoka na tekmo.

Bailey je po igranju za univerze Oregon, Tennessee in George Mason pred sezono 2023/24 prišel v Evropo in tam igral za belgijski Leuven ter nemška Karlsruhe in Chemnitz, preden se je pred letošnjo sezono priključil Krki.

