V Krki negujemo tradicijo: svoje dosežke smo znova delili tudi z upokojenimi sodelavci

V Krki smo leto začeli s tradicionalnim srečanjem upokojenih sodelavcev, ki smo ga organizirali v Teniškem centru na Otočcu. Od skupno 2.550 upokojencev se jih je zbrala dobra polovica. Številni so bili v podjetju zaposleni celotno delovno dobo, zato je bilo srečanje priložnost za zahvalo in prijetno druženje. Zbrane je nagovoril predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič, ki je poudaril pomen njihovega dela za uspeh podjetja.

Krka že desetletja neguje vezi z nekdanjimi sodelavci, saj so prav oni postavljali in utrjevali temelje, na katerih gradimo danes. Letos smo posebno pozornost namenili 133 sodelavcem, ki so se upokojili v letu 2025, 115 jih je bilo iz družbe Krka in 18 iz Term Krka. Za njihovo delo smo se jim zahvalili s spominskim darilom. Vsi upokojenci pa so konec decembra na domači naslov prejeli novoletno darilo – volnene copate, ki so jih izdelali varovanci Varstveno-delovnega centra Novo mesto.

Predsednik uprave Jože Colarič je v nagovoru poudaril, da je Krkin uspeh rezultat skupnega dela vseh generacij zaposlenih.

"Zavedamo se, da naš uspeh ni nastal čez noč, s svojim znanjem, predanostjo in trdim delom ste ga omogočili tudi nekdanji krkaši in krkašice. Vaš prispevek je še danes neprecenljiv, saj ste z ustvarjalnostjo, vztrajnostjo in odgovornostjo zgradili čvrsto podlago, na kateri Krka raste in se razvija."

Ob tem je napovedal, da bo tudi letos vsak upokojeni krkaš v Sloveniji prejel tradicionalno novoletno nagrado v višini 175 evrov neto.

Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju, ob obujanju spominov in nastopu dolenjskih glasbenikov Lucije Selak in Jerneja Šuštaršiča ter Okteta Krka. Kot vsako leto smo organizirali avtobusne prevoze, da so se srečanja lahko udeležili tudi tisti, ki prihajajo iz oddaljenih krajev ali ne vozijo več.

Povezanost z upokojenci pa ne ostaja le pri novoletnem srečanju. Omogočamo jim ugodnejše letovanje v Krkinih počitniških zmogljivostih, rekreacijo in športne dejavnosti prek Trim kluba Krka. Zagotavljamo tudi prostore za delovanje Društva upokojencev Krka, ki je bilo ustanovljeno leta 2000. Člani imajo priložnost za druženje in vseživljenjsko učenje ter skrb za zdravje in kakovost življenja, vsebine o svojem delovanju pa objavljajo tudi v posebni rubriki v Krkini interni reviji Utrip.

