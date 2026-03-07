Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

7. 3. 2026
Letošnji pohod po Jurčičevi poti v znamenju okroglih obletnic

Josip Jurčič | Ob poti bodo za obiskovalce ves čas brezplačno odprti vsi kulturni in verski objekti, svoja vrata bo zanje na koncu na stežaj odprla tudi Jurčičeva domačija na Muljavi, kjer bo zaključno druženje z glasbeno skupino Prifarski muzikanti. | Foto STA

Ob poti bodo za obiskovalce ves čas brezplačno odprti vsi kulturni in verski objekti, svoja vrata bo zanje na koncu na stežaj odprla tudi Jurčičeva domačija na Muljavi, kjer bo zaključno druženje z glasbeno skupino Prifarski muzikanti.

Foto: STA

V občini Ivančna Gorica danes pripravljajo 32. pohod po Jurčičevi poti, s katerim tradicionalno zaznamujejo spomin na znamenitega literata, rojenega na Muljavi. Pričakujejo nekaj tisoč ljudi, letos pa bo še posebej slovesno, saj zaznamujemo 160 let izida prvega slovenskega romana Deseti brat in 200 let rojstne hiše Josipa Jurčiča.

Pohodniki bodo pot začeli v starem mestnem jedru Višnje gore med 7. in 10. uro. Izbrali bodo lahko med dvema dolžinama poti, krajšo 12-kilometrsko, in daljšo 18- oziroma 23-kilometrsko.

Od Hiše kranjske čebele v starem mestnem jedru bo krajša pot pohodnike vodila mimo razvalin višnjanskega gradu do Polževega, mimo Vrhov in naprej do Muljave. Daljša pot pa se v vasi Oslica odcepi in pelje pohodnike najprej na Krko (18 kilometrov) in nato na cilj na Muljavi (23 kilometrov).

Tisti, ki bodo plačali startnino v višini sedem evrov, bodo imeli zagotovljen avtobusni prevoz iz Muljave in Krke nazaj v Višnjo Goro.

Josip Jurčič (1844-1881) je s prvim slovenskim romanom Deseti brat (1866) postavil temelje slovenske pripovedne proze, deloval je tudi kot urednik, založnik, dramatik in časnikar. Njegova dela so prevedena v več kot 50 jezikov, med katerimi prednjačijo slovanski. Rodil se je na Muljavi na Dolenjskem, njegov oče pa je prišel iz Jablanc pri Kostanjevici na Krki. Jurčičeva domačija na Muljavi je obnovljena in sodi med spomenike slovenskega kmečkega stavbarstva.
roman ljudje Josip Jurčič pohod tradicija
